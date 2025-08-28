El presidente de Argelia destituye a Larbaoui como primer ministro

El presidente de Argelia, Abdelmayid Tebune, ha anunciado este jueves la destitución de Nadri Larbaoui como primer ministro, y ha decidido nombrar al titular de Industria, Sifi Ghrieb, como jefe del Gobierno de forma interina.

La Presidencia argelina ha realizado el anuncio a través de un breve comunicado publicado en su perfil de la red social Facebook, donde no ha dado explicaciones sobre las razones de dicho cambio.

Larbaoui, exdiplomático, fue nombrado para el cargo en noviembre de 2023. Tebune, tras su reelección en las presidenciales celebradas a principios de septiembre de 2024, decidió mantener a Larbaoui y algunos de sus ministros de la anterior legislatura.

Tebune, de 79 años, accedió a la Presidencia tras las elecciones celebradas en 2019, que pusieron fin a un breve periodo de transición abierto después de que el histórico mandatario Abdelaziz Buteflika dimitiera en abril de ese año en medio de masivas movilizaciones contra sus planes para presentarse a un quinto mandato pese a estar inhabilitado por problemas de salud.

El mandatario, quien cuenta con el apoyo del Ejército y la coalición integrada por el histórico Frente de Liberación Nacional (FLN) y la Agrupación Democrática Nacional, logró obtener un segundo mandato en medio de denuncias sobre la represión contra opositores y activistas, y el creciente escepticismo entre la población sobre la gestión del país.