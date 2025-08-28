El PP denuncia "chantajes y amenazas" de Torres y acusa al Gobierno de usar a menores migrantes como "moneda de cambio"

La vicesecretaria de Sanidad y Política Social del PP, Carmen Fúnez, ha calificado de "absolutamente impropio" el lenguaje "claramente amenazante y chantajista" que utilizó este miércoles, a su juicio, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y ha asegurado que desde el PP van a cumplir la ley pero no van a permitir que se utilice a los menores migrantes como "moneda de cambio" con "los gobiernos separatistas" de los que "depende que Sánchez siga en la Moncloa".

"Yo entiendo que quizá Sánchez y sus ministros están acostumbrados a ese lenguaje de amenazas y chantajes porque es el que tiene y el que establecen con sus socios separatistas, pero desde luego desde el Partido Popular no vamos a permitir en absoluto que se dirijan a nuestro partido o que se dirijan a los gobiernos autonómicos del Partido Popular con chantajes y con amenazas", ha subrayado Fúnez, este jueves en una comparecencia ante los medios de comunicación.

En este sentido, ha afirmado que "el Partido Popular siempre cumple la ley y más aún cuando se trata de garantizar la dignidad de una vida adecuada a unos menores que han llegado en situaciones terribles".

Si bien, ha precisado que no van a permitir "que se haga uso de esos menores como una moneda de cambio con los gobiernos separatistas de este país". "¿Por qué esos menores no van a poder ir a Cataluña? ¿Por qué esos menores no pueden ir al País Vasco y tienen que venir obligatoriamente a la Comunidad de Madrid, a la Comunidad Valenciana o al resto de comunidades autónomas sin saber si se tienen los recursos adecuados y sin desde luego poner encima de la mesa una memoria económica que garantice los recursos?", ha preguntado.

Por ello, tal y como ha recordado, las comunidades autónomas del Partido Popular han recurrido el Real Decreto sobre el reparto de menores al Tribunal Constitucional y algunas van a recurrirlo al Tribunal Supremo.

Además, frente la "amenaza" de Torres de hacer uso de las Fuerzas y los Cuerpos de seguridad del Estado si las CCAA se niegan a acoger a los menores, Fúnez ha pedido al ministro que utilice "a la Policía y a la Guardia Civil para controlar las fronteras y para luchar contra las mafias ilegales y no para amenazar a los gobiernos autonómicos del Partido Popular".

Asimismo, ha recordado que lo que exige el PP es "transparencia, multilateralidad y presupuestos y memoria económica" porque "la dignidad de los menores no se garantiza con buena voluntad". En este sentido, ha pedido que se diseñe "un calendario" y que la "ley responda a los criterios constitucionales".

"El primero que tendría que cumplir la ley en materia migratoria es el Gobierno de España", ha insistido Fúnez, afeando al Ejecutivo que solo haya trasladado a la Península a alrededor de "50" menores migrantes solicitantes de asilo, de los en torno a 1.000 de los que se debe hacer cargo según el auto del Tribunal Supremo. "Que empiecen por aquellos menores que tienen sus competencias", ha sugerido.

TODO EL APOYO A CEUTA

Sobre la solicitud del Gobierno de Ceuta, gobernado por el PP, para declarar la contingencia migratoria, Fúnez ha reconocido que "en Ceuta tienen unas circunstancias muy complejas porque efectivamente son frontera con Marruecos" y acogen a un mayor número de menores y, por ello, ha trasladado al presidente de la ciudad autónoma "todo" el "apoyo" del PP.

En todo caso, ha defendido que "la unidad de mensaje" del partido "no se ha roto" y que el PP sigue apostando por "una inmigración regular, por control en fronteras, por luchar contra las mafias" y por expulsar a los migrantes que delincan.

"Tenemos también muy claro que cualquier migrante que venga a delinquir tiene que salir de nuestro país. Nosotros no le cerramos las puertas a nadie excepto a aquellos que vengan a delinquir", ha subrayado.

También ha afeado que se acuse a su partido de racismo y de oponerse a la acogida de estos menores por su color de piel. "Es una falta de respeto a todos los españoles, porque es absolutamente ridículo abrir debates xenófobos en este momento en nuestro país, señalando al Partido Popular", ha zanjado.