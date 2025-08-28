El PP deja "claro" que Vox no le hará cambiar su compromiso contra la violencia machista

La vicesecretaria de Sanidad y Política Social del PP, Carmen Fúnez, ha confirmado que el Partido Popular ha votado a favor de que se celebren en el Congreso de los Diputados unas jornadas de Vox en las que se hablará sobre denuncias falsas, pero ha dejado "claro" que el PP no va a cambiar su compromiso de lucha contra la violencia machista.

Así se ha pronunciado Fúnez este miércoles durante una comparecencia ante los medios de comunicación, al ser preguntada por los motivos del voto a favor del PP para autorizar la organización de unas jornadas de Vox sobre violencia machista y denuncias falsas.

"Tanto el Partido Popular como el Partido Socialista votaron a favor de la organización de esas jornadas y mire, no he visto el orden del día ni el programa de esas jornadas. Lo que sí que tenemos muy claro es que desde el Partido Popular tenemos absolutamente claro nuestro compromiso en la lucha contra la violencia machista. Lo hemos puesto de manifiesto siempre", ha asegurado Fúnez.