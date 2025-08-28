El entrenador español Robert Moreno, trasladado a una clínica tras sentirse mal durante un partido del Sochi

El entrenador español Robert Moreno, técnico jefe del PFC Sochi, fue trasladado este miércoles a una de las clínicas de Sochi (Rusia) porque durante la segunda mitad de un partido ante el Krasnodar "se sintió mal y se vio obligado a abandonar el área técnica", según informó su actual club en un comunicado oficial.

"En la segunda mitad del partido contra el Krasnodar, el entrenador de nuestro equipo, Robert Moreno, se sintió mal y se vio obligado a abandonar el área técnica. Acompañado por los médicos del club, se dirigió a la zona bajo las gradas, donde recibió la atención médica necesaria", describió el PFC Sochi en su página web.

"Tras el partido, Robert Moreno fue trasladado a una de las clínicas de la ciudad para un examen exhaustivo. Según los resultados, los médicos no detectaron ningún problema de salud grave y confirmaron que no requería hospitalización", añadió la nota de prensa.

"De momento, el entrenador ha salido de la clínica por sus propios medios y se siente bien", concluyó el mismo texto del PFC Sochi, entidad donde Moreno lleva entrenando desde mediadios de diciembre de 2023. Su anterior experiencia en los banquillos fue dirigir al Granada CF en 29 partidos durante el curso 2021/22.