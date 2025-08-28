Agencias

El ciclista británico Chris Froome sufre una grave caída entrenando

Por Newsroom Infobae

Guardar

El ciclista británico Chris Froome, ganador de cuatro Tour de Francia, fue trasladado este miércoles en helicóptero al hospital de Toulon tras sufrir una grave caída durante un entrenamiento, en la que no hubo otros ciclistas ni vehículos involucrados, según comunicó a través de sus redes sociales.

Pese a la gravedad de la caída, Froome está estable y no sufrió ninguna lesión en la cabeza. Sin embargo, los escaneos confirmaron un neumotórax, cinco costillas rotas y una fractura en una vértebra lumbar, por lo que se someterá a cirugía durante la tarde de este jueves. Además, el equipo de comunicación del británico comentó que irán actualizando la condición su tras la operación.

EuropaPress

