El Betis rasca un empate en Vigo

El RC Celta de Vigo y el Real Betis Balompié han empatado (1-1) este miércoles en un partido adelantado de la jornada 6 en LaLiga EA Sports, con un gol de Hugo Álvarez a favor de los vigueses para neutralizar el tanto inicial que Marc Bartra había metido para los béticos.

En el Estadio ABANCA Balaídos, los visitantes mostraron buena cara en la primera mitad con acercamientos de Héctor Bellerín y Roro Riquelme hasta que, justo antes del descanso, Marc Bartra cabeceó en el punto de penalti un córner botado por Giovani Lo Celso desde la banda izquierda.

Sin embargo, al empezar la segunda mitad, el Celta arrancó con ímpetu y empató pronto por obra de Hugo Álvarez con una volea de zurda; tras un despeje de puños de Álvaro Valles, el balón llegó a la frontal del área y el remate mordido de Álvarez se coló entre las piernas del guardameta verdiblanco.

Pese a las sustituciones hechas tanto por Manuel Pellegrini como por Claudio Giráldez, con mayor impacto entre los celestes, ninguno de los dos equipos fue capaz finalmente de someter al otro y el marcador ya no se movió. Esta igualada dejó al Betis con cinco puntos en la parte alta de la tabla liguera y al Celta con dos puntos en la zona media.

