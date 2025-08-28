El autor argentino Gustavo Yuste gana el VIII Premio de Poesía Centrifugados/Pueblo de San Gil (Cáceres)

El autor argentino Gustavo Yuste se ha convertido en ganador del VIII Premio Internacional de poesía Centrifugados/Pueblo de San Gil con su libro titulado 'Enero es un mes solitario'.

Se trata de un certamen convocado por Ediciones Liliputienses y el Ayuntamiento de San Gil, entidad local menor dependiente de Plasencia (Cáceres), y al que en esta edición se han presentado 375 libros de 17 países distintos.

El jurado ha destacado el "gran nivel" de los libros finalistas, según informa en nota de prensa Ediciones Liliputienses, que publicará y distribuirá próximamente en España el libro ganador.

En cuanto al ganador del certamen, Gustavo Yuste (Buenos Aires, 1992) es periodista y escritor. Ha publicado, entre otros, los libros de poesía 'Electricidad' (Sudestada, 2020); 'La felicidad no es un lugar' (Santos Locos, 2020; Liliputienses, España, 2023); 'Accidentes del ánimo' (Santos Locos, 2021); y 'El formol de la melancolía' (Santos Locos, 2023).

En 2019 publicó su primera novela, 'Personas que lloran en sus cumpleaños (Paisanita)'; y en 2023 se editó su segunda novela, titulada 'Turistas perdidos' (Random House, 2023).

De igual modo, en 2021 se publicó el diario de viaje 'El viento trae noticias' (Ediciones Entre Ríos, Madrid); y el libro apto para todo público 'La fidelidad de los gatos (mágicas naranjas)'.

También, junto a Patricio Foglia realizó la antología 'Una marca de nacimiento. Poesía y filiación (mágicas naranjas, 2022)'.

Además, en 2017 fue seleccionado en la Bienal Arte Joven Buenos Aires dentro de la categoría Escritores. Actualmente coordina talleres de escritura y lectura de poesía.