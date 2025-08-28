Davidovich y Carreño caen en segunda ronda de Nueva York y Bucsa sí avanza a tercera ronda

El tenista español Alejandro Davidovich ha perdido este miércoles ante el francés Arthur Rinderknech en los treintaidosavos de final del US Open, cuarto y último 'Grand Slam' de la temporada y que se disputa sobre pista dura en Nueva York, al igual que Pablo Carreño, que cedió ante el jugador local Ben Shelton, mientras que Cristina Bucsa ha pasado a dieciseisavos ganando a la filipina Alexandra Eala.

La representación de la 'Armada' en Flushing Meadows empezó bien con ese triunfo de Bucsa en menos de hora y media, por 6-4 y 6-3. Nada más comenzar el duelo se intercambiaron sendas roturas, pero hasta el noveno juego no se vio otro 'break', en este caso a favor de la cántabra y que le sirvió para encarrilar el set inaugural.

La segunda manga se inició igual que la primera, aunque ninguna de las dos jugadores estuvo tan sólida en sus servicios posteriores. En ese baile de quiebre, Bucsa se adelantó desde el 4-3 y su adversaria ya no la incordió hasta apuntarse el triunfo. En la próxima fase, la española se enfrentará a la belga Elise Mertens, que superó a la neozelandesa Lulu Sun.

Peor le fue a Davidovich unas horas más tarde, pues supo remontar un primer set que se le había puesto cuesta arriba desde bien temprano (6-4). Con 'breaks' clave en el desenlace del segundo parcial (3-6) y al comienzo del tercero (2-6), el malagueño parecía bien encaminado en los albores de un cuarto set donde todo se torció en el sexto juego (4-2).

'Foki' ya no levantó vuelo (6-2) y durante el quinto y definitivo set malgastó haber estado 1-3 arriba. En el sexto juego, Rinderknech le devolvió la rotura para igualar la manga (3-3) y un quiebre en el octavo (5-3) dejó el marcador visto para sentencia después de tres horas y cuarto de partido. Ahora se medirá contra su compatriota Benjamin Bonzi, que eliminó al estadounidense Marcos Giron en cinco mangas.

La otra noticia negativa del cuarto día de competición fue la eliminación del asturiano Pablo Carreño contra Ben Shelton, número 6 del ranking ATP, por 6-4, 6-2 y 6-4. El tenista de Atlanta demostró su superioridad durante todo el partido y solo cedió dos veces su servicio, aunque en ninguna de las dos ocasiones pudo confirmar la rotura el gijonés.

Carreño comenzó sacando en los tres sets, pero perdió su servicio en todos ellos, lo que le llevó a estar todo el encuentro a remolque de un Shelton que en ningún momento sufrió durante el duelo. En tercera ronda, se enfrentará al francés Adrian Mannarino, que superó en cuatro parciales al australiano Jordan Thompson.