Daniil Medvedev, multado con 42.500 dólares por su comportamiento en el US Open

El tenista ruso Daniil Medvedev ha sido multado con 42.500 dólares por su comportamiento durante el encuentro de primera ronda del US Open que disputó frente al francés Benjamin Bonzi, en el que el excampeón del torneo en 2021 protestó airadamente porque a su rival se le permitió volver a sacar con primer servicio en el punto de partido del tercer set después de que un cámara entrara en la pista.

Medvedev protestó la decisión ante el árbitro Greg Allensworth y alborotó al público, gritando: "¿Eres un hombre? ¿Por qué tiemblas? Quiere irse a casa, chicos, no le gusta estar aquí. Le pagan por partido, no por hora", aseguró el tenista ruso, indignado con la decisión del colegiado estadounidense.

El campeón en 2021 continuó incitando al público para que siguieran haciendo ruido, y el partido se retrasó más de seis minutos antes de que Bonzi pudiera finalmente sacar para ganar el encuentro y lograr el pase a segunda ronda.

Medvedev salvó el punto de partido y ganó el tercer y cuarto set, pero perdió el choque en el quinto, golpeando repetidamente su raqueta contra la pista una vez sentado en su banquillo y tras confirmarse su eliminación del último Grand Slam del año.

Por este comportamiento, el tenista ruso ha recibido una multa de 30.000 dólares por conducta antideportiva y otra de 12.500 dólares por uso indebido de raquetas o equipo. El premio en metálico de la primera ronda del US Open de este año es de 110.000 dólares, lo que significa que Medvedev perderá casi el 40 por ciento de sus ganancias.