Agencias

Camilo, Rita's y la fiesta Bresh, protagonistas de las últimas jornadas del Starlite

Por Newsroom Infobae

Guardar

El cantante colombiano Camilo, Rita's y la fiesta Bresh serán los protagonistas de las últimas jornadas del Starlite Occident, que se celebra en el municipio malagueño de Marbella y que cierra su 14 edición este fin de semana.

Camilo actuará en esta edición del Starlite con una doble cita, este jueves y este viernes, 28 y 29 de agosto, tras convertirse en un fenómeno del pop hispano. Las entradas para este espectáculo están casi agotadas y las que aún están disponibles se pueden adquirir desde 66,96 euros.

También el viernes llegará al escenario Lounge del Starlite de Marbella la DJ Sessions Rita's, que comenzará a las 01.00 horas y cuyas entradas ascienden los 20 euros.

Por último y para cerrar la edición del internacional festival marbellí, regresa el sábado, 30 de agosto, la fiesta Bresh, que ha tenido distintas citas durante todo el verano. Lo hace con un espectáculo que promete "luz, 'glitter', energía y tus temas favoritos" a las 23.00 horas y con unas entradas valoradas en 30 euros.

Durante esta edición, han actuado en el escenario de Starlite Marbella Sebastián Yatra, Will Smith, Beret, Mario Vaquerizo, Fangoria, Fran Pera, Alex Ubago, Despistaos y el grupo Carolina Durante, entre otros artistas y bandas.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Victoria de la Calva define a su padre como "muy buena persona" en su capilla ardiente

Victoria de la Calva define

Los reyes se vuelcan con los afectados en el Parque de Las Médulas de León

Los reyes se vuelcan con

Minra Carvajal, viuda de Manuel de la Calva, rota de dolor

Minra Carvajal, viuda de Manuel

Rostros conocidos muestran su pesar tras las pérdidas en el mundo cultural esta semana

Rostros conocidos muestran su pesar

Raquel Bollo revela más detalles de la separación de Kiko Rivera e Irene Rosales: "No ha sido inesperado"

Raquel Bollo revela más detalles