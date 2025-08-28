Burns, Cantlay, Griffin, Morikawa, Thomas y Young completan el equipo estadounidense de la Ryder Cup 2025

El capitán de Estados Unidos en la Ryder Cup 2025, Keegan Bradley, ha anunciado la elección de Sam Burns, Patrick Cantlay, Ben Griffin, Collin Morikawa, Justin Thomas y Cameron Young para completar su equipo de la 45ª edición de este torneo, que se celebrará del 23 al 28 de septiembre en Bethpage Black (Farmingdale, Nueva York).

Scottie Scheffler, J.J. Spaun, Xander Schauffele, Russell Henley, Harris English y Bryson DeChambeau ya se habían clasificado de manera automática gracias al sistema por puntos que concluyó el pasado 17 de agosto.

"Estoy inmensamente orgulloso de seleccionar a estos seis jugadores", dijo Bradley este miércoles en una rueda de prensa. "Los seis son increíblemente talentosos y merecen un lugar en nuestro equipo. Junto con los seis clasificados, nuestro equipo cuenta con una sólida combinación de veteranos y novatos de la Ryder Cup, cada uno con fortalezas y experiencia únicas que serán de gran ayuda en nuestra lucha por recuperar la copa el próximo mes en Bethpage Black", añadió.

Burns, de 29 años, regresará así al equipo estadounidense de la Ryder Cup tras haber hecho su debut en 2023. Ha logrado seis top 10 en el PGA Tour esta temporada, incluyendo el BMW Championship (empate en el 4º lugar) y el TOUR Championship (empate en el 7º puesto).

Cantlay, de 33 años, competirá en su tercera Ryder Cup con una vasta experiencia en 'match play'. Posee un balance de 5-2-1 en su carrera en la Ryder Cup, con una marca perfecta de 2-0-0 en individuales y un 3-0-1 en 2021. Cantlay ha conseguido diez top 15 esta temporada en el PGA Tour, incluyendo un empate en la segunda plaza del TOUR Championship.

La campaña revelación de Griffin le ha valido su primera convocatoria para la Ryder Cup. El jugador de 29 años ha conseguido sus dos primeras victorias del PGA Tour en el Zurich Classic de Nueva Orleans y en el Charles Schwab Challenge, junto a otros diez torneos en el top 10.

Morikawa, de 28 años, representará a Estados Unidos por tercera vez en la Ryder Cup. El bicampeón de un 'major' tiene un récord histórico de 4-3-1, incluyendo 2-1-0 en cuartetos y 'four-ball', y un 3-0-1 en su debut en la Ryder Cup de 2021 disputada en Whistling Straits.

Thomas participará por cuarta vez en la Ryder Cup, la mayor cantidad entre los 12 miembros del equipo. A sus 32 años ostenta un récord de 7-4-2, incluyendo 3-0-0 en partidos individuales. El bicampeón de la PGA cosechó su 16ª victoria en el PGA Tour el pasado abril al hacer un 'birdie' en el primer hoyo de desempate del RBC Heritage.

Young, de 28 años, es uno de los cuatro novatos estadounidenses de la Ryder Cup. El jugador de 28 años ha acabado esta temporada 2025 logrando su primera victoria en el PGA Tour con una tarjeta de seis golpes de renta en el Wyndham Championship a principios de este mes y terminando entre los 12 primeros en cada una de sus últimas cuatro participaciones.