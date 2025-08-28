Agencias

Best Buy gana un 36% menos en su segundo trimestre fiscal, pero mantiene previsiones



La cadena estadounidense de tiendas de electrónica de consumo Best Buy cerró su segundo trimestre fiscal, finalizado a principios de agosto, con un beneficio neto de 186 millones de dólares (160 millones de euros), lo que equivale a un descenso del 36% con respecto al mismo periodo del ejercicio anterior.

La facturación entre los meses de mayo y julio aumentó un 16%interanual, hasta 9.438 millones de dólares (8.124 millones de euros), incluyendo un avance del 0,9% en las ventas del negocio doméstico, hasta 8.698 millones de dólares (7.487 millones de euros) y del 11,3% a nivel internacional, hasta 740 millones de dólares (637 millones de euros).

En la primera mitad de su ejercicio fiscal, la minorista estadounidense vio caer un 27,7% el beneficio neto, hasta 388 millones de dólares (334 millones de euros), mientras que las ventas sumaron 18.205 millones de dólares (15.670 millones de euros), un 0,4% más.

"Logramos un crecimiento de ventas comparables del 1,6% en el segundo trimestre, nuestro mayor crecimiento en tres años", afirmó Corie Barry, consejera delegada de Best Buy, para quien este incremento, superior a lo esperado, se vio impulsado por una combinación de innovación tecnológica, el enfoque en la experiencia del cliente omnicanal y sólidas alianzas con proveedores.

De tal modo, la ejecutivo anticipó una segunda mitad del año "intensa y emocionante", después de que el impulso de crecimiento de las ventas se haya mantenido en agosto gracias a la excelente respuesta de los clientes a las promociones de vuelta al cole.

"Para el tercer trimestre, prevemos un crecimiento de las ventas comparables similar al del segundo trimestre, y una tasa de ingresos operativos ajustados similar a la del 3,7% del tercer trimestre del año pasado", afirmó Matt Bilunas, director financiero de Best Buy.

La compañía ha confirmado así sus previsiones para el conjunto del ejercicio y sigue confiando en que sus ingresos anuales sumarán entre 41.100 y 41.900 millones de dólares (35.377 y 36.065 millones de euros), mientras que sigue esperando un beneficio por acción ajustado de entre 6,15 y 6,30 dólares.

