AMP. Barça, Real Madrid, Atlético, Athletic y Villarreal conocen su camino en la Champions

El FC Barcelona, el Real Madrid, el Atlético de Madrid, el Athletic Club y el Villarreal CF conocen ya sus respectivos ocho rivales de la fase de liga de la Liga de Campeones 2025-2026, tras el sorteo celebrado este jueves en Mónaco, con los dos equipos madrileños seguramente los menos agraciados.

La segunda edición de la nueva fase de liga de la máxima competición continental que varió los guiones iniciales en su estreno la campaña pasada ya definió sus emparejamientos, aunque habrá que esperar hasta el fin de semana para conocer el calendario de los cinco representantes de LaLiga EA Sports, que aspiran a colarse entre los 24 que superarán este primera liguilla.

Y este sorteo informatizado tuvo diferentes lecturas, positiva seguramente para el FC Barcelona, el Villarreal CF y el Athletic Club, y algo menos para el Real Madrid y el Atlético de Madrid, con los colchoneros teniendo tres oponentes que están en la primera línea de candidatos en su camino.

El conjunto blaugrana, el que más lejos llegó la pasada campaña y que llegó a rozar la final antes de caer en la prórroga ante el Inter, no tuvo fortuna en los dos rivales que le tocaron en liza del primer bombo y se tendrá que medir al actual campeón de Europa, el PSG francés que entrena Luis Enrique Martínez y verdugo en cuartos en la temporada 23-24, y a otro de los equipos más en forma como el Chelsea inglés, ganador del primer Mundial de Clubes y homenajeado antes del sorteo por ser el único club en tener todos los trofeos UEFA tras ganar la Conference League.

Al equipo parisino le recibirá en casa, mientras que visitará en Stamford Bridge al de Enzo Maresca. A partir de ahí, todo es más ligero para los de Hansi Flick, aunque les tocó uno de los más complicados del bombo 4, el Newcastle inglés, menos si acaba perdiendo al sueco Alexander Isak, y además en St James Park.

Además, habrá reencuentro con el Eintracht Frankfurt alemán, que le eliminó en la Liga Europa en 2022 y al que recibirá como al Olympiacos griego y al Copenhague danés, mientras que el Brujas belga y el Slavia Praga checo completan sus rivales a domicilio.

Por su parte, el Real Madrid, 15 veces campeón, no tuvo tampoco mucha fortuna con sus rivales del bombo 1, con cruce en el Santiago Bernabéu con el Manchester City, con el que se enfrentará en la competición por quinta temporada consecutiva tras hacerlo en diferentes cruces anteriormente.

Y como el año pasado, al equipo madridista le tocará rendir visita a Anfield y al Liverpool inglés, actual campeón de la Premier League y el mejor el año pasado de la fase de liga, en la que se vieron las caras, con clara victoria 'red' por 2-0.

Tras estos rivales de entidad, tendrá que cruzarse con otros campeones de Europa como la Juventus italiana, un equipo menos pujante los últimos años y al que ya batió en el Mundial de Clubes, el Benfica portugués y el Olympique de Marsella francés, con los 'bianconeri' y los de Roberto de Zerbi visitando el Bernabéu, algo que también hará el AS Monaco, el otro rival más complicado del bombo 4 junto al Newcastle. Las salidas restantes serán al Olympiacos y, muy larga, al debutante Kairat Almaty kazajo, equipo cuya frontera está a 400 kilómetros de China.

TRES FAVORITOS PARA EL ATLÉTICO

Tampoco tuvo excesiva suerte el Atlético de Madrid, al que le tocaron tres de los equipos que partirán en la primera línea de candidatos, dos de ellos ya llegando lejos la pasada temporada y que estuvieron en el en el 'Top 4' como el Liverpool, primero, el Inter de Milán, tercero, y el Arsenal FC, cuarto, aunque el resto no son tan potentes.

Como el Real Madrid, el conjunto colchonero visitará Anfield, donde eliminó a los 'Reds' en los octavos de final de la temporada 19-20, y también tendrá que jugar en el Emirates Stadium ante los 'Gunners' de Mikel Arteta, semifinalistas el año pasado y que se han reforzado mucho y bien para dar un paso más. En casa, recibirá a los 'neroazurri', dos veces subcampeones en las tres últimas temporadas y a los que eliminó en los octavos de la 23-24.

La mejor noticia para los de Diego Pablo Simeone es que el resto de rivales es de menor potencial y que en el Riyadh Air Metropolitano recibirá al Eintracht alemán y a dos debutantes modestos como el Bodo/Glimt noruego, semifinalista el año pasado en la Liga Europa y mucho más peligroso de local, y el Union Saint-Gillois belga. La visita al Galatasaray completa su calendario.

El Athletic Club, que regresa a la Champions diez años después de su última participación, vivirá noches de mucho nivel para su afición en San Mamés ante el PSG y el Arsenal, sus dos rivales más potentes en su camino. En 'La Catedral' también jugarán el Sporting de Portugal, rival de buen recuerdo ya que ante él selló su pase a la final de la Liga Europa de 2012, y el Qarabag azerbaiyano.

A domicilio, los de Ernesto Valverde tendrán que medirse al Borussia Dortmund alemán, al Atalanta italiano, el Slavia de Praga checo, al que se enfrentó el año pasado en la Liga Europa con trabajada victoria por 1-0 en casa, y al Newcastle, en el otro desplazamiento más complicado junto al del Signal Iduna Park.

Finalmente, el Villarreal CF esquivó también muchos rivales de peso y por La Cerámica verá pasar al Manchester City de Pep Guardiola y de su ex Rodri Hernández. La Juventus, el Ajax neerlandés y el Copenhague danés serán sus otros visitantes, y el Dortmund, el Bayer Leverkusen alemán, el Tottenham inglés, uno de los más potentes del bombo 3, y el debutante Pafos chipriota que entrena el español Juan Carlos Carcedo, sus rivales a domicilio.

Ahora, la máxima competición continental arrancará el 16 de septiembre con su primera jornada de una fase de liga que concluirá el 28 de enero de 2026. En febrero comenzarán los cruces con las eliminatorias de 'playoff' que definirán los 16 equipos que pelearán por alcanzar la final del 30 de mayo en el Puskas Arena de Budapest.

--RIVALES DE LOS EQUIPOS ESPAÑOLES EN LA FASE DE LIGA DE LA CHAMPIONS

FC BARCELONA: PSG (C), Chelsea (F), Eintracht (C), Brujas (F), Olympiacos (C), Slavia (F), Copenhague (C) y Newcastle (F).

REAL MADRID: City (C), Liverpool (F), Juventus (C), Benfica (F), Marsella (C), Olympiacos (F), Monaco (C) y Kairat (F).

ATLÉTICO DE MADRID: Inter (C), Liverpool (F), Arsenal (F), Eintracht (C), Bodo/Glimt (C), PSV (F), Union Saint-Gillois (C) y Galatasaray (F).

ATHLETIC CLUB: PSG (C), Dortmund (F), Arsenal (C), Atalanta (F), Sporting de Portugal (C), Slavia Praga (F), Qarabag (C) y Newcastle (F).

VILLARREAL: City (C), Dortmund (F), Juventus (C), Leverkusen (F), Ajax (C), Tottenham (F), Copenhague (C) y Pafos (F).