Amigos y compañeros de profesión despiden a Eusebio Poncela: "Ha sido como quería, como le apetecía"

Compañeros de profesión y amigos han despedido este jueves en el Tanatorio de San Isidro, en Madrid, al actor Eusebio Poncela, fallecido este miércoles a los 79 años. "Ha sido como quería, como le apetecía", ha afirmado el actor Luis Tosar en su visita a la capilla ardiente.

"Hemos tenido la suerte de que haya sido como quería, como le apetecía, trabajando y apurando la copa hasta el último minuto", ha asegurado Tosar a los medios de comunicación, recordando que pudieron terminar el rodaje de la segunda entrega de una serie que se hizo el año pasado, 'Matices'.

"Pudo acabar de rodar Eusebio, un poco 'in extremis', pero bueno, nos hizo este último grandísimo regalo, una gran despedida", ha subrayado. Tosar ha recordado que Poncela "estuvo muy activo hasta el último momento" y ha lamentado que "la enfermedad ha sido muy fulminante, en muy pocos días se han desenvuelto los acontecimientos".

Así, ha recordado que estuvieron "trabajando hasta hace 10 días con él". "Ha sido muy triste, hemos tenido tiempo para preparar el corazón para la pérdida, pero nunca deja de ser tristeza perder a uno de los tuyos, y en este caso además a Eusebio, que ha dado tanto por esta profesión, y nos ha dejado joyas tan maravillosas", ha destacado un emocionado Luis Tosar, que también ha tenido palabras de recuerdo para Verónica Echegui, fallecida este domingo.

"Está siendo una semana horrible, noticias muy desoladoras todas para nuestro cine... lo de Verónica ha sido un shock absoluto", ha reconocido Tosar, acompañado de su compañera y actriz, Luisa Mayol.

La capilla ardiente de Poncela se ha instalado en la primera planta del Tanatorio San Isidro y se ha abierto al público alrededor de las 14.00 horas. Sobre el féretro se han colocado un sombrero negro y unas gafas de sol, y junto al mismo, una foto en blanco y negro del actor.

En la sala -- repleta de coronas y centros de flores, junto con el libro de condolencias, que han ido firmando familiares y allegados-- han sonado también varias canciones, como 'Don't let me down' de 'The Beatles'.