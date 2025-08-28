Almudena Lapique e Inés Domecq, entre los asistentes a la misa funeral por el aniversario de muerte de Caritina Goyanes

Este martes 26 de agosto se ha cumplido un año de la repentina muerte de Caritina Goyanes a los 46 años a causa de un infarto fulminante en su residencia familiar de Marbella tan solo 19 días después del fallecimiento de su padre, Carlos Goyanes. Dos durísimos golpes para sus seres queridos que, 365 días después, han querido recordarla de una manera muy especial.

Su madre Cari Lapique, su hermana Carla Goyanes, su viudo Antonio Matos, y sus dos hijos, Pedro y Mini Cari, han optado por alejarse del foco mediático en esta fecha tan señalada y, lejos de hacer un homenaje público a la fundadora del cátering 'SixSenses by Cari', se han refugiado en las Islas Baleares para pasar unidos este aniversario tan complicado en la más estricta intimidad puesto que el dolor por la ausencia de Caritina todavía es demasiado grande.

"Al principio no te crees lo que te está pasando y vives en un shock, como un cadáver andante. Es el primer año de todo sin Caritina y te aseguro que todavía no he podido reposar del todo lo que nos ha ocurrido. No quiero esconder mi dolor ni aparentar que soy un macho alfa duro que no puede llorar" ha confesado muy emocionado su viudo en el programa 'YAS Verano'.

Respetando la decisión de su familia de no estar en Madrid en esta fecha tan complicada, sus seres queridos han querido recordar a Caritina con una misa homenaje en su honor en la Parroquia de San Agustín un año después de su muerte.

Encabezando este funeral organizado por su círculo cercano, su prima Almudena Lapique -sobrina de Cari e hija del fallecido Manuel Lapique-, que ha asistido acompañada por su madre Sofía Tassara. "Recordándola siempre, totalmente. Era un encanto, un ángel en el cielo. Y la familia igual" ha expresado la tía de Caritina.

Entre los asistentes, su cuñado Jaime Matos -hermano de Antonio-, la diseñadora Inés Domecq, y su marido Javier Martínez de Irujo, muy amigos de la fallecida, que han evitado hacer declaraciones a la prensa en este día tan señalado.