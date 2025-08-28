Al menos quince muertos por las fuertes inundaciones en el este de Pakistán

Al menos quince personas han muerto y más de 150.000 han tenido que ser evacuadas debido a las fuertes inundaciones registradas en zonas de la provincia paquistaní de Punyab, donde los ríos Sutlej, Ravi y Chenab presentan un alto nivel del cauce por las lluvias torrenciales de los últimos días.

Las autoridades de Pakistán han indicado que son miles las personas que han tenido que abandonar sus viviendas, que han sufrido daños estructurales por el agua, especialmente después de que India haya tenido que abrir algunas de sus presas situadas en la frontera entre los dos países en plena temporada de lluvias.

Esta situación, que afectaba en un inicio a zonas más centrales del país, ha golpeado ahora a la provincia de Punyab, situada en el noreste, por lo que las autoridades han pedido ayuda al Ejército en ocho zonas: Sialkot, Narowal, Hafizabad, Sargodha, Lahore, Kasur, Okara y Faisalabad.

El Gobierno ha confirmado la muerte de quince personas, la mayoría en Sialkot, según informaciones del diario paquistaní 'Dawn', que apunta a que unas 600.000 personas se han visto ya afectadas por las inundaciones.

Las alertas por inundación siguen siendo altas esta semana y han puesto especialmente a Punyab en el punto de mira. El lunes, Nueva Delhi alertó a Islamabad de posibles inundaciones a ambos lados de la frontera, lo que ha supuesto el primer contacto diplomático entre las partes después de que los dos países se enfrentaran el pasado mes de mayo tras un atentado en la Cachemira india.

PAKISTÁN ACUSA A INDIA DE PROVOCAR INUNDACIONES

El ministro de Desarrollo y Planificación de Pakistán, Ahsan Iqbal, que se ha desplazado hasta las zonas afectadas para supervisar las labores de emergencias, ha acusado al Gobierno de India de usar el agua como "arma de guerra" y provocar de forma "abrupta e intencionada" las inundaciones al descargar agua de sus presas en la frontera.

"India ha comenzado a usar el agua como arma de guerra", ha aseverado en declaraciones a la cadena de televisión Geo News. "India almacena el agua de los ríos en esas presas y luego la libera de forma repentina", ha alertado, antes de recalcar que "algunas cuestiones van más allá de las diferentes y disputas políticas".

"Se trata del peor ejemplo de agresión por parte de India", ha asegurado tras desplazarse hasta la zona de Kartarpur, donde ha supervisado la situación "minuto a minuto", tal y como ha asegurado en un mensaje difundido a través de redes sociales.

Allí, ha afirmado que "la administración está cumpliendo con sus responsabilidades con total dedicación". "Nuestro principal objetivo es garantizar que cada ciudadano es trasladado a un lugar seguro con total seguridad y comodidad", ha sostenido, al tiempo que ha añadido que las operaciones "salen adelante con éxito".

En este sentido, ha pedido a las autoridades indias "dejar de lado las disputas y garantizar la cooperación en cuestiones relacionadas con el agua". "Tienen que dejar de convertir los desastres naturales en cuestiones políticas. No han compartido la información necesaria de manera correcta ni cumpliendo los tiempos establecidos", ha zanjado, en relación con el Trata de Aguas del Indo, que aborda la redistribución y el uso de este recurso por parte de ambos países.