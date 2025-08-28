Al menos 24 muertos y 55 heridos en un ataque achacado a las RSF en El Fahser (Sudán)

Al menos 24 personas han muerto y otras 55 han resultado heridas en un ataque achacado a las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) en la ciudad de El Fasher, capital de la provincia sudanesa de Darfur Norte, en el marco de la guerra desatada en abril de 2023 con el Ejército de Sudán.

La organización civil Red de Médicos de Sudán ha explicado este jueves que el ataque tuvo lugar en la víspera y que afectó, entre otros, al mercado central de la ciudad, por lo que ha denunciado que "los ataques contra zonas residenciales densamente pobladas constituyen una flagrante violación del Derecho Internacional Humanitario".

"Condenamos enérgicamente esta masacre perpetrada por las RSF en un ataque deliberado con artillería contra El Fasher. Este atroz crimen se suma a una serie de crímenes de guerra y actos de genocidio contra civiles desarmados durante más de un año, en medio de un férreo asedio y una grave escasez de alimentos, medicamentos y servicios esenciales", ha manifestado.

La red ha responsabilizado "plenamente" a la comunidad internacional, al Consejo de Seguridad de la ONU y a la Unión Africana "por su silencio e inacción a la hora de afrontar estos crímenes". "Se pide una acción inmediata para detener los bombardeos, levantar el asedio a El Fasher y aumentar la presión sobre las RSF para detener el genocidio en curso y la hambruna sistemática de civiles desarmados", ha agregado.

La guerra de Sudán, iniciada en abril de 2023 a causa de las discrepancias por la integración de las RSF en el Ejército sudanés --lo que hizo descarrilar definitivamente la transición abierta tras el derrocamiento de Omar Hasán al Bashir en 2019--, ha dejado el país en una situación humanitaria crítica, escenario de la mayor crisis de desplazados a nivel mundial.