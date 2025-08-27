Zelenski reclama más "presión" sobre Putin porque "no va a cumplir las promesas que hizo a EEUU"

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha advertido de que a estas alturas Rusia sólo ha dado "señales negativas" en cuanto al posible fin del conflicto y parece ya evidente que "no van a cumplir las promesas que hizo a Estados Unidos" en la reciente reunión de líderes entre Vladimir Putin y Donald Trump, por lo que sólo cabe responder desde la comunidad internacional más "presión".

Zelenski, que ha insistido en la importancia de convocar una reunión a nivel de líderes para poder hablar de los "asuntos clave", ha subrayado en un discurso que "se debe forzar a Rusia a dar pasos reales", apelando de nuevo a Washington y al resto de aliados que "piensan que esta guerra está mal".

En este sentido, ha señalado que Ucrania seguirá "lista" a un futuro encuentro y ha confirmado que el jefe de la oficina presidencial, Andriy Yermak, y el secretario del Consejo de Seguridad y Defensa, Rustem Umerov, han viajado a Qatar y a Arabia Saudí para avanzar en los esfuerzos diplomáticos.

"Para mañana, hay previstos encuentros en Suiza", ha anunciado el mandatario, que ha confirmado también que el viernes representantes ucranianos se reunirán en Nueva York con miembros del equipo de Trump, sin detallar quiénes.

El objetivo de Kiev no es sólo la potencial cita entre Zelenski y Putin, que se antoja lejana, sino negociar con sus socios unas garantías de seguridad que entrarían en vigor tras un futuro acuerdo de paz. El mandatario ucraniano aspira a que estas garantías puedan negociarse "lo más rápidamente posible", de tal manera que sirvan como "palanca" frente a Putin: "Los rusos deben ver que el mundo habla en serio y lo graves que serán las consecuencias si continúan la guerra".