Zelenski propone Turquía, países del Golfo y Europa para mantener conversaciones con Rusia

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha propuesto Turquía, así como países del Golfo y de Europa, como posible lugar para mantener las tan esperadas conversaciones con su homólogo ruso, Vladimir Putin, a medida que los últimos esfuerzos encaminados a poner fin a la invasión vuelven a estancarse.

"Estamos en contacto a diario con nuestros socios y aliados, con los que tenemos encuentros y conversaciones. Es importante ser lo más prácticos posibles. Todo lo referente a las fuerzas sobre el terreno y en el aire debe estar muy claro", ha aseverado Zelenski en un vídeo difundido a través de sus redes sociales.

Así, ha apuntado a que la seguridad de Ucrania "se basa en la fuerza, en su Ejército". "Esto implica que necesitamos más financiación y munición a largo plazo. Quiero dar las gracias a todos los socios por la ayuda prestada", ha subrayado.

En este sentido, ha puntado que esta semana mantendrá "conversaciones con Turquía, con países del Golfo y europeos, que pueden servir como plataformas para mantener conversaciones con Rusia".

"Por nuestra parte, todo está preparado para poner fin a la guerra. Es importante que confirmen esto, y esto dependerá sobre todo de la voluntad de la comunidad internacional y especialmente de Estados Unidos", ha sostenido, al tiempo que ha apostado por introducir "nuevas medidas y sanciones". "Todo esto debe estar sobre la mesa", ha añadido.

"Las únicas señales que da Rusia apuntan a su intención de seguir evitando unas conversaciones reales, pero esto puede cambiar mediante sanciones contundentes, con una presión real", ha destacado.

El mandatario ucraniano ha reafirmado este miércoles durante una conversación con el presidente de Finlandia, Alexander Stubb, que las partes ya están "coordinando" sus posturas para "lograr resultados más significativos". "Nuestros equipos están preparando de forma activa la arquitectura para unas garantías de seguridad fuertes y multilaterales para Ucrania", ha explicado.

"Es el momento de organizar conversaciones en el formato adecuado para determinar cuáles son las próximas prioridades y la hoja de ruta a seguir", ha detallado en relación con las garantías de seguridad.

Esto, ha continuado, se está realizando con la ayuda de países europeos, americanos y con los miembros de la llamada 'coalición de voluntarios'. "Estamos dando forma a los componentes para una seguridad futura", ha dicho, al tiempo que ha lamentado que los ataques rusos continúan: "Rusia muestra señales negativas sobre posibles reuniones".