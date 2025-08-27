Agencias

Washington autoriza la transacción de algunas categorías de diamantes rusos hasta septiembre de 2026

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha emitido este miércoles una licencia que autoriza la transacción de algunas categorías de diamantes rusos al país hasta el 1 de septiembre de 2026.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) ha indicado que se permite la importación de diamantes no industriales de origen ruso con un peso de un quilate o más si se encuentra fuera de Rusia y no se exportó ni reexportó desde territorio ruso desde marzo de 2024.

Además, el director de la OFAC, Bradley Smith, ha señalado que la licencia permite la importación de diamantes no industriales con un peso de 0,5 quilates o más si se encuentran fuera de Rusia y no se exportaron ni reexportaron desde allí desde septiembre del año pasado.

"Esta licencia general no autoriza ninguna transacción prohibida por las regulaciones de sanciones sobre actividades extranjeras dañinas de Rusia, (...) incluidas las que involucran a cualquier persona bloqueada, a menos que se autoricen por separado", ha aclarado.

