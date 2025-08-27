Vicky de la Calva llora la muerte de su padre Manolo: "Sabíamos que no tenía cura, pero pensabas que se podía alargar"

Manolo de la Calva, la mitad del legendario Dúo Dinámico, ha fallecido a los 88 años en Madrid tras una larga lucha contra la fibrosis pulmonar, dejando consternada a la industria musical y al público que lo acompañó durante más de seis décadas de carrera. Su legado como pionero del pop español, junto a Ramón Arcusa, ha marcado la historia de nuestra música y su ausencia se siente profundamente entre sus familiares, amigos y seguidores.

En el programa 'Y ahora Sonsoles', su hija Vicky de la Calva ha intervenido telefónicamente para compartir con emoción cómo ha vivido la familia estos difíciles momentos. "Mal y casi igual de sorprendidos, porque él estaba... No estaba bien, estaba enfermito. Pero lo que él tenía es un poco traicionero, porque es algo que puedes arrastrar durante años estando un poco pachuchito, pero en cuestión de minutos... Él tenía fibrosis pulmonar. Sabíamos que no tenía cura y que poco a poco empeoraba, pero pensabas que se podía alargar. Yo estaba en Menorca y he llegado una hora antes; así de inesperado era", ha relatado.

Vicky ha confesado que la familia sigue en shock: "Estamos todavía sin terminar de reaccionar y, por lo menos, lo que sí es que mi padre se ha ido tranquilo. Estaba ya dormido, pero estaba muy apacible, muy bien; por lo menos hemos visto que no sufría, que para nosotros ya es muchísimo". Ha aprovechado también para anunciar que este miércoles 28 de agosto, en la Sociedad de Autores, desde las once de la mañana todo el mundo podrá acercarse para despedirse de él.

La hija del artista ha querido dedicar unas palabras de homenaje: "Yo, desde el punto de vista de hija, lo recordaré como una buena persona que ha sido siempre y como una gran persona". Sobre la larga relación profesional de su padre y Ramón Arcusa, dice: "Han hecho media vida juntos, Ramón ahora está abatidísimo. Han sido unos profesionales espectaculares, la vida familiar iba por un lado, el trabajo por otro; lo tenían todo perfectamente organizado. Mi padre siempre ha sido muy respetado, lo hemos notado todos".

Además ha recordado la superación de un cáncer por parte de Manolo años atrás y agradece el cariño de quienes siempre estuvieron pendientes de él: "La gente me paraba por la calle para preguntarme por él como si fuera su familia". También ha querido subrayar la calidad humana de sus padres: "¿Qué te voy a decir yo? La verdad que sí, que son una pareja ejemplar". Sobre el estado de salud de Mirna Carvajal, su madre, señala que, a sus 81 años, "sigue delicada".

"Tuve una infancia magnífica. Ayer, cuando ya se veía cómo iba la cosa, tuve que ir recapitulando, y era un recuerdo bueno detrás de otro", concluye Vicky, ofreciendo la visión íntima de una hija marcada por el cariño y el orgullo hacia su padre.