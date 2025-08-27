Urtasun rinde homenaje a la "figura relevante" de Eusebio Poncela: "Forma parte del elenco de grandísimos actores"

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha expresado su "sentido homenaje" al actor Eusebio Poncela, fallecido este miércoles a los 79 años, al que ha calificado de "figura relevante" del cine, el teatro y la televisión.

"Forma parte de ese elenco de grandísimos actores y actrices que hemos tenido en los últimos años en nuestro país, y a los cuales nuestra cultura les debe tanto", ha asegurado el ministro en una entrevista con Europa Press, poco después de conocerse la noticia del fallecimiento del intérprete.

"Quisiera rendirle un sentido homenaje. La verdad que ha sido una figura clave en películas muy importantes, como 'La ley del deseo', 'Matador' y tantas otras, pero no solo en cine, también en teatro, en televisión", ha expresado el ministro.

A su juicio, ha sido "una figura muy relevante" y ha recordado que "era una persona que se metía mucho en los personajes que interpretaba". "Tenía unas cualidades interpretativas bestiales y así lo está recordando en estas últimas horas todo el mundo", ha enfatizado.

Urtasun también ha expresado, en nombre del Ministerio de Cultura, "un sentido homenaje y un abrazo a sus familiares, amigos y allegados"