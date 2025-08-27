Unas 800 personas se concentran en Barcelona contra el asesinato de periodistas en Gaza

Unas 800 personas se han concentrado este miércoles en la plaza Sant Jaume de Barcelona para clamar contra el asesinato de periodistas en Gaza, según han confirmado fuentes de la Guàrdia Urbana a Europa Press.

La concentración ha sido convocada por la coalición Prou Complicitat y la Comunidad Palestina de Catalunya y ha contado con la participación de más de un centenar de organizaciones de periodistas.

Durante la protesta se han podido escuchar cánticos como 'Boicot a Israel' y la pancarta principal llevaba el mensaje 'De Barcelona a Palestina, ningún Puerto para el genocidio'.

Además, los concentrados han exhibido imágenes de los periodistas fallecidos este lunes y también han reclamado el embargo de armas, así como el fin de las relaciones con Israel y la apertura de un corredor humanitario.

Esta es la segunda concentración a la que se ha sumado el colectivo de periodistas este mes de agosto, ya que el pasado día 13 secundaron la protesta semanal tras el asesinato de compañeros de Al-Jazeera en Gaza durante un bombardeo israelí en las inmediaciones del hospital Al Shifa.