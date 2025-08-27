Telefónica Chile rescata de forma anticipada casi 10 millones en bonos

La filial de Telefónica en Chile ofreció a los propietarios de los 'Bonos Serie Q', cuyo importe total asciende a 90.000 millones de pesos chilenos (en torno a 80,1 millones de euros), el rescate anticipado y voluntario de los mismos, una opción que ha sido aceptada por los tenedores de 10.710 millones de pesos (unos 9,53 millones de euros) de los mencionados bonos, según ha informado la compañía.

Los tenedores de los 'Bonos Serie Q', emitidos en 2021 y con fecha de vencimiento en marzo de 2026, disponían hasta el pasado lunes para comunicar si aceptaban o no la oferta de rescate anticipado, el cual se efectuará hoy.

La teleco había indicado que para que el rescate anticipado se hiciese efectivo la oferta debía ser aceptada por los tenedores de al menos el 50% de los 'Bonos Serie Q' en circulación.

Sin embargo, la compañía se guardaba la opción de renunciar a esta condición para considerar exitosa la opción de rescate, algo que al final ha sucedido dado que el nivel de aceptación se situó en el 11,9%.

"Los 'Bonos Serie Q' se rescatarán usando el sistema valorizador de instrumentos de renta fija del sistema computacional de la Bolsa de Comercio de Santiago (...) utilizando el valor nominal de cada 'Bono Serie Q' a ser rescatado y una tasa interna de retorno (TIR) correspondiente a 17%, lo que a la fecha de rescate corresponde aproximadamente a 94,0929% del valor par de los referidos bonos. El valor así obtenido no devengará intereses ni reajustes y será pagado en su equivalente en pesos", explicó la empresa.