Rusia reinicia este jueves la entrega de crudo a Hungría por el oleoducto Druzhba tras los ataques ucranianos

El Gobierno de Hungría ha informado de que Rusia restablecerá el suministro de petróleo a través del gasoducto Druzhba a partir de este jueves, después de que se hubiera visto afectado por una serie de ataques ucranianos, unos hechos que enturbiaron aún más la difícil relación entre Budapest y Kiev.

El ministro de Asuntos Exteriores, Peter Szijjarto, ha señalado que se trata de una "solución temporal" hasta que se solucionen de manera definitiva los daños de este último ataque que, según apunta, son más "graves" que en otras ocasiones.

Szijjarto ha contado que el viceministro de Energía de Rusia, Pavel Sorokin, le ha confirmado que a partir de este jueves 28 de agosto los envíos de petróleo a Hungría podrán reanudarse a modo de prueba y con volúmenes más bajos.

Asimismo, ha informado de que por el momento las reservas de Hungría son suficientes, por lo que no es necesario recurrir a ellas. No obstante, ha afeado la postura de algunos medios y políticos de su país posicionándose del lado de Ucrania, así como la de la Comisión Europea.

"Es indignante que algunos políticos y medios de comunicación húngaros defiendan a los ucranianos que atacaron el oleoducto, y que la Comisión Europea siga afirmando que 'no está en riesgo el suministro'", ha reprochado en su cuenta de X, desde donde ha reclamado a Kiev el fin de estos ataques.

La semana pasada, el Gobierno húngaro denunció un nuevo ataque sobre este oleoducto, el tercero en apenas poco tiempo, destacó. Se trata del más largo del mundo y la principal vía de transporte de petróleo ruso a países europeos tales como Hungría, o Eslovaquia, entre otros.

