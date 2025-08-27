Agencias

Rusia recorta su previsión de crecimiento para 2025 al 1,5%, un punto menos que lo proyectado anteriormente

Por Newsroom Infobae

Guardar

La economía rusa crecerá este año un 1,5%, un punto menos que lo proyectado inicialmente por el efecto que los altos tipos de interés están teniendo sobre la demanda, según se desprende de la actualización de previsiones del Ministerio de Economía.

"A pesar de unas condiciones bastante difíciles para la aplicación de la política monetaria y crediticia, creemos que la tasa de crecimiento económico no será, sin embargo, inferior al 1,5% este año", habría informado, según recoge 'Investing', el ministro de Finanzas, Anton Siluanov, al presidente Vladimir Putin.

"Un presupuesto equilibrado dará más oportunidades al banco central para suavizar la política monetaria y crediticia, lo que significa que los recursos crediticios serán más accesibles", habría abundado.

El PIB ruso creció un 1,1% en el segundo trimestre de 2025, lo que supone una ralentización desde el 4% registrado durante el mismo periodo del año anterior, según indicó a principios de mes el Servicio Estatal Federal de Estadísticas (Rosstat). De hecho, la lectura del PIB del mes de junio, publicada hoy, es de un 1,2%.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Kiko Rivera rompe su silencio tras su separación de Irene Rosales: "No es fácil, pero es lo necesario"

Kiko Rivera rompe su silencio

Ramón Arcusa, devastado en el último adiós a la otra mitad del Dúo Dinámico, Manolo de la Calva: "Ha sido terrible"

Ramón Arcusa, devastado en el

Irene Rosales reacciona, con un significativo gesto, al comunicado de Kiko Rivera confirmando su ruptura

Irene Rosales reacciona, con un

Irene Urdangarín rompe su relación con Juan Urquijo

Irene Urdangarín rompe su relación

Así está siendo la emotiva y multidudinaria despedida de Manolo de la Calva, del Dúo Dinámico

Así está siendo la emotiva