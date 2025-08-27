Rusia anuncia avances en el este de Ucrania con la toma de otra localidad en la provincia de Donetsk

Las autoridades de Rusia han anunciado este miércoles nuevos avances en el marco de su invasión de Ucrania, desatada en febrero de 2022, con la toma de otra localidad en la provincia de Donetsk, situada en el este del país europeo.

El Ministerio de Defensa ruso ha indicado en un breve comunicado publicado en su cuenta en Telegram que las tropas rusas "han liberado la localidad de Pervóe Maya, en la República Popular de Donetsk", a raíz de sus "acciones ofensivas" en la zona, sin que Kiev se haya pronunciado por ahora sobre estas afirmaciones.

Donetsk es, junto con Lugansk, Jersón y Zaporiyia, una de las cuatro provincias parcialmente ocupadas y anexionadas por Moscú en octubre de 2022, que se sumó a la anexión en 2014 de la península de Crimea, unas acciones no reconocidas hasta la fecha por la comunidad internacional.