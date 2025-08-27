Rostros conocidos muestran su pesar tras las pérdidas en el mundo cultural esta semana

Rostros conocidos del mundo cultural de nuestro país se han dejado ver este miércoles, 27 de agosto, en la premiere de la película 'Campamento Garra de Oso' y allí han mostrado su pesar por las pérdidas que han protagonizado esta semana... desde Verónica Echegui hasta Eusebio Poncela.

Alfonso Albacete ha sido el primero en aparecer ante las cámaras y confesaba que ha sido "impresionante" el fallecimiento de Verónica y en cuanto a Eusebio explicaba que "ha sido maravilloso como actor y nos ha dejado su trabajo".

Candela Serrat y Daniel Muriel, de lo más enamorados y felices tras haber vivido un "verano largo porque hemos podido descansar", también han comentado que "es muy triste" lo que han vivido esta semana, sobre todo el inesperado fallecimiento de Verónica.

Carlos Latre ha resaltado que "con la que más contacto tenía era con Vero, nos hemos visto muchas veces y había muchísimo cariño"... por eso ha sido "un shock para todo el mundo porque era un tipa muy guay, con una energía muy buena y da mucha penita cuando se van así".

En cuanto a Manuel de la Calva, ha explicado que se ha marchado "con una vida cumplida y de éxitos", así como Eusebio, con el que no tenía ningún tipo de contacto pero "sí que le imitaba".

Por último, Raquel Perera también ha confesado que "estas noticias te pegan al suelo demasiado y te hacen reflexionar mucho sobre la naturaleza del ser humano y lo frágiles que somos, que hay que aprovechar muchísimo la vida".