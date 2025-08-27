Agencias

Rescatados tres migrantes magrebíes que intentaban llegar a la costa granadina en una moto acuática

Por Newsroom Infobae

Tres varones de origen magrebí han sido rescatados este pasado martes en buen estado cuando intentaban llegar a la costa de Granada a bordo de una moto acuática.

En este sentido han informado fuentes de Salvamento Marítimo que han detallado que sobre las 14.30 horas recibieron el aviso por parte de una ONG después de que los tres hombres fueron avistados por un barco mercante a bordo de la moto acuática a 29 millas al sureste del cabo Sacratif.

Salvamento Marítimo dio la alerta al centro de coordinación de Almería, que movilizó a la salvamar Gienah, que acudió a la zona del avistamiento, localizó a los tres magrebíes a bordo de la moto acuática en buen estado y los trasladó al puerto de Motril.

