realme celebra siete años avanzando en innovación con una nueva batería de 15.000 mAh y el sistema Chill Fan Phone

realme ha presentado dos nuevas tecnologías de innovación móvil, con la batería para 'smartphones' Ultra-High-Density de 15.000 mAh y el sistema de ventilación realme Chill Fan Phone, que se adelantan a las necesidades de los usuarios frente a un uso intensivo del dispositivo.

En el marco de su séptimo aniversario, la tecnológica china ha celebrado su evento Fan Festival 828, donde se ha posicionado como una marca enfocada en los jóvenes, que cuenta con más de 300 millones de usuarios en todo el mundo.

En este sentido, realme ha aprovechado su evento de celebración para presentar dos tecnologías "pioneras", con el objetivo de "transformar la manera en que millones de usuarios interactúan con sus dispositivos", centrándose en problemas como la duración de la batería y el sobrecalentamiento.

Concretamente, tal y como ya adelantó recientemente la compañía, realme ha presentado su nueva tecnología de batería para 'smartphones' Ultra-High-Density con capacidad de 15.000 mAh, con la que redefine la resistencia de estos dispositivos.

Este nuevo concepto de batería supone un avance de ingeniería que "rompe los estándares de la industria", según ha subrayado realme en un comunicado, al incluir una tecnología de ánodo de silicio al cien por cien, lo que alcanza una densidad energética de 1.200 Wh/L, "la más alta registrada hasta la fecha en un 'smartphone".

En la práctica, este avance se traduce en que los usuarios podrán disfrutar de un uso más prolongado de su 'smartphone' sin preocupaciones, ya que la capacidad de esta batería ofrece una autonomía de hasta cuatro días de uso medio. Esto es equivalente a una capacidad para grabar vídeos durante 18 horas seguidas o reproducir vídeos hasta 53 horas de forma continua.

REALME CHILL FAN PHONE

Otra de las innovaciones presentadas durante el evento ha sido el sistema Chill Fan Phone, diseñado para combatir uno de los problemas "más frustrantes" de los usuarios que utilizan su 'smartphone' de forma intensiva, por ejemplo, a la hora de jugar a juegos móviles o realizar trabajos de edición, como es el sobrecalentamiento.

Así, realme lo define como "la primera propuesta de este tipo en el mercado", y se basa en un sistema que incorpora un ventilador en miniatura dentro del 'smartphone' con un sistema de refrigeración termoeléctrico (TEC).

Esta tecnología ya se utiliza en dispositivos enfriadores externos, sin embargo, realme la ha rediseñado en formato de miniatura para utilizarla directamente dentro de los 'smartphones', lo que evita el sobrecalentamiento del dispositivo sin necesidad de utilizar otros métodos.

Como ha explicado la tecnológica, su funcionamiento se asemeja al de un aire acondicionado integrado en el propio teléfono, ya que puede reducir la temperatura del núcleo del 'smartphone' en hasta seis grados durante sesiones de uso intensivas, expulsando el aire mediante una ranura situada en el lateral del dispositivo.

Teniendo todo ello en cuenta, realme ha asegurado que esta potencia de refrigeración permite un rendimiento sostenido, lo que hace posible ejecutar más de 20 juegos móviles de gran escala, incluidos Honkai: Star Rail y Genshin Impact, que requieren altas tasas de fotogramas.

INNOVACIONES PARA JÓVENES

Con todo, la compañía ha manifestado que ambas innovaciones han sido ideadas pensando en el estilo de vida de los usuarios jóvenes, que exigen dispositivos que "se adapten a sus hábitos de conexión permanente", ya sea para contenido de 'streaming', para el 'gaming' los viajes o la creación de contenido.

Por tanto, como ha ejemplificado, la batería de 15.000 mAh soluciona los apagones en mitad de una partida, mientras que el Chill Fan Phone evita la ralentización del rendimiento por sobrecalentamiento.

"En su séptimo año, la compañía reafirma su compromiso de anticiparse a las necesidades de los usuarios, superar límites técnicos y ofrecer dispositivos que empoderen a los consumidores para vivir sin restricciones", ha sentenciado realme.