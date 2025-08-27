Pont Hospitality sigue con su expansión en España tras lanzar sus dos primeras marcas propias de restauración

El grupo Pont Hospitality, especializado en el desarrollo y gestión de conceptos gastronómicos de alto nivel en hoteles de referencia, prosigue con su expansión en España con el lanzamiento de sus dos primeras marcas de restauración como son La Terraza Del Med y La Tulumita, según informa en un comunicado.

En concreto, ésta es la primera vez que el grupo lanza marcas de creación propia en el mercado español y lo hace en el recién inaugurado Hotel ME Marbella de Puerto Banús.

De esta forma, la Terraza del Med, ubicada en el jardín del hotel marbellí, donde poder disfrutar de una cocina honesta y sencilla, en la que prime la buena comida y el disfrute, mientras que La Tulumita es la propuesta del grupo para llevar al corazón de Marbella una selección del mejor sabor de México, de una forma distendida, cuidada y sin artificios.

El consejero delegado y fundador de Pont Hospitality, Francisco Arocha, se ha congratulado de estas nuevas aperturas. "De la mano de ME by Meliá y del Hotel ME Marbella, reforzamos nuestro compromiso por elevar la experiencia gastronómica en los hoteles más icónicos de España, en los que la gastronomía tenga un papel protagonista y la experiencia sea única e irrepetible", ha subrayado.

"Por eso, no podíamos contar con un partner más especial para el lanzamiento de nuestras dos primeras marcas propias. Ambas son un fiel reflejo del tipo de proyectos en los que creemos y por los que vamos a seguir apostando en los próximos meses, y ponen el broche de oro a una colaboración clave para nuestros planes de expansión", ha avanzado.

Pont Hospitality continúa así ganando presencia en España donde cuenta con una cuidada y ambiciosa estrategia de expansión. Desde su llegada en la primavera de este año, el grupo ha lanzado seis nuevas marcas en España, incluyendo sus dos primeras aperturas en Noyane by Richard Sandoval, ubicado en el Hard Rock Hotel de Marbella, y Scarpetta, la icónica marca del grupo LDV Hospitality, que en mayo abrió sus puertas en el Madrid Edition Hotel.