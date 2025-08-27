Paz invita a Tuto Quiroga a renunciar a su candidatura en favor de un gobierno de amplio consenso en Bolivia

El flamante vencedor de la primera vuelta de las presidenciales de Bolivia, Rodrigo Paz, ha invitado este martes a su rival en la segunda ronda, el expresidente Jorge Tuto Quiroga, a que renuncie a su candidatura para acelerar la transición hacia un gobierno de consenso.

"Si mañana la candidatura de Tuto Quiroga renunciara en un acto de grandeza y desprendimiento, mañana nos sentaríamos a establecer una transición rápida y generar los cambios necesarios en el país", ha señalado en declaraciones recogidas por la cadena UNITEL.

El candidato del Partido Demócrata Cristiano ha asegurado que "el país nos pide concertar (un gobierno)", después de haber obtenido más de un 30 por ciento de los apoyos en la primera ronda de las presidenciales que, sin embargo, no ha sido suficiente para imponerse y descartar así la celebración de una segunda vuelta.

"El fondo la solución es generar un gran acuerdo de consenso, que el país eligió, tanto senadores y diputados de todos los bloques, para dar una respuesta a Bolivia de que esta transición puede ser rápida y se establezca un Gobierno que tenga la fuerza necesaria para gobernar en el Parlamento y las calles para restablecer la ley", ha defendido.

Por su parte, Tuto Quiroga no ha tardado en responder a esta propuesta, con un mensaje en redes sociales en el que ha asegurado que "la única forma de que no participe en segunda vuelta del 19 de octubre es que esté enterrado".

El candidato de Alianza Libre ha tildado el planteamiento de su rival de "antidemocrático". "Hoy, la propuesta 'económica' del candidato Paz es bajarme y que lo coronemos. Eso es antidemocrático, contraviene reglas electorales, busca evitar que el pueblo elija en segunda vuelta y hasta se puede entender como una velada amenaza. Si algo me pasa, él será responsable directo", ha advertido.

El también expresidente de Bolivia ha reafirmado que permanecerá en la carrera presidencial "firmes y fuertes, con propuestas y respuestas". "Queremos propuestas, no insultos ni maniobras. Nosotros vamos a salvar la economía, cambiar todo y tener una Bolivia libre", ha prometido.

EL PRESIDENTE ARCE SE REÚNE CON SUS POTENCIALES SUCESORES

El presidente de Bolivia, Luis Arce, ha mantenido este martes un encuentro con el candidato presidencial opositor Rodrigo Paz, para proporcionarle información sobre la situación económica que actualmente enfrenta el país, de cara a facilitar la "transición" al gobierno que nazca tras el 19 de octubre.

A este respecto, Paz ha indicado que "la información es compleja, el problema del servicio de deuda, el problema de los hidrocarburos, el problema de reactivar la economía, la transformación del Estado, la educación, la salud y la seguridad ciudadana; el cambio de una Bolivia que tiene que volver a estar en un peso que gravite en el ámbito geopolítico y geoeconómico, creo que son varios los frentes que tendremos que encarar".

Durante una rueda de prensa, ha manifestado su agradecimiento al mandatario. "Si bien hay diferencias con respecto a cómo percibimos el Estado, a cómo percibimos la economía, a cómo percibimos el futuro de la patria, es una obligación (...) asumir esta responsabilidad de concertar encuentros como los que ha convocado el señor presidente para empezar este proceso de transición", ha destacado.

Arce, por su parte, ha señalado que su intención al convocar a los dos aspirantes --Quiroga declinó la semana pasada la invitación-- es facilitar una transición democrática, por lo que se han formado grupos temáticos para el intercambio de información técnica entre el Gobierno y los equipos de los candidatos.