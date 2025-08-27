"Nuevos comienzos": DEICHMANN lanza su campaña de "vuelta al cole" con Nike como marca protagonista

En plena cuenta atrás para terminar las vacaciones y arrancar el nuevo curso escolar con la llegada de septiembre, somos muchos los que todavía tenemos muchos detalles por ultimar para la "vuelta al cole" de nuestros hijos. Tanto si todavía son niños como si ya son adolescentes, los miembros más jóvenes de la familia quieren tenerlo todo preparado para su esperado reencuentro con sus amigos después del verano: De los libros al material escolar, es importante pensar también en las zapatillas deportivas, mochilas y complementos con los que querrán triunfar en su regreso a las aulas.

Y ahí es donde entran en juego DEICHMANN -filial del grupo alemán DEICHMANN SE, primer minorista de calzado de Europa- y su nueva campaña "BACK TO SCHOOL", con la que el mayor minorista de calzado de Europa celebra el inicio del curso escolar como un momento de nuevos comienzos, de la mano de una selección de reconocidas marcas deportivas como Nike, Adidas, Puma y Fila para afrontar la 'vuelta al cole' con estilo y a precios asequibles.

Una campaña que podremos ver hasta el próximo 14 de septiembre a travéS de diferentes canales -como televisión, redes sociales, tienda online de la marca, o puntos de venta físicos- y en la que DEICHMANN aporta un soplo de aire fresco a las aulas al más puro estilo cinematográfico.

"Vuelta al cole" pone el foco en zapatillas y accesorios para niños, adolescentes y jóvenes adultos, con NIKE como marca protagonista, acompañada de Adidas, Puma y Fila. La colección -¡querrás tenerlo todo!- incluye las últimas zapatillas de tendencia y deportivas indoor con suela que no deja marcas, así como mochilas, bolsas y gorras a juego: todo lo necesario para un comienzo de curso con estilo y al mejor precio.

ESTÉTICA "HIGH SCHOOL" LLENA DE ENERGÍA

Bajo el lema "New Beginnings", DEICHMANN celebra la magia del primer día de clase tras las vacaciones de verano. El spot captura este momento, inspirado en las míticas películas de instituto de los años noventa. Colores retro, cámara lenta, motion blur... una estética familiar, pero a la vez moderna y llena de energía. Un pasillo vacío. Silencio absoluto. Después, un beat: sonidos aleatorios como puertas de taquillas golpeándose, pasos resonando y el chirrido de las zapatillas, que se funden en una poderosa banda sonora. El simple gesto de abrir la puerta del colegio desencadena una ola de energía.

"La escuela es más que un lugar: es un escenario, un punto de encuentro y un terreno de juego al mismo tiempo. El primer día de clase tras las vacaciones de verano es el inicio de algo grande - y lo homenajeamos y celebramos en nuestra nueva campaña de vuelta al cole, presentando los productos adecuados junto a Nike & Co.", explica Marcel Nawrath, Director Global de Creación y Gestión de Marca en DEICHMANN.

Una manera muy especial de celebrar la 'vuelta al cole' que pone en valor la personalidad y la autenticidad, apelando a un público cosmopolita y con interés por la moda. Se dirige tanto a familias con niños y adolescentes en edad escolar, como a jóvenes adultos con un estilo de vida activo y auténtico, que valoran la moda, la calidad y una buena relación calidad-precio.

"Con "Back to School" combinamos energía fashion, una puesta en escena creativa y una declaración clara: DEICHMANN hace que volver a clase sea estiloso - y accesible para todos", añade Lukas Kaiser, Vicepresidente del Global Brand Competence Center de DEICHMANN.

Si lo que buscas son unas deportivas a la última para que el inicio del curso escolar se convierta en un momento inolvidable, DEICHMANN propone modelos para todos los gustos. Desde unas Sneaker ADIDAS en color verde -con un precio de 45,49 euros-, a un diseño más clásico de PUMA en negro -por 29,99 euros-, o a otro de la misma marca que combina el negro con el blanco, por 39,99 euros.

Entre su amplio surtido de mochilas, te conquistarán este diseño de FILA en rosa -de 19,49 euros-, y esta de NIKE en el mismo color -en el que destaca el logo de la marca en blanco y un estuche incorporado- por 34,99 euros. Descubre la colección al completo en la web oficial de deichmann.com, en su aplicación móvil, disponible para IOS y Android, y en tiendas DEICHMANN. ¡Y prepárate con estilo para la vuelta al cole!