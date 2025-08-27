Mueren seis soldados de Siria por un bombardeo de Israel al sur de Damasco

Al menos seis soldados del Ejército sirio han muerto a consecuencia de un ataque con drones por parte del Ejército de Israel contra una localidad ubicada al sur de Damasco, la capital del país, según han confirmado las autoridades de Siria, que han denunciado estos nuevos bombardeos israelíes contra su territorio.

El Ministerio de Exteriores sirio ha afirmado en un comunicado publicado en su cuenta en la red social X que el ataque ha tenido como objetivo "una unidad del Ejército sirio cerca de la localidad de Al Kisuá, en los alrededores de Damasco", antes de afirmar que el bombardeo "ha causado el martirio de seis soldados".

"Siria expresa su firme condena y denuncia por este ataque", ha resaltado, antes de recalcar que el mismo "supone una grave violación del Derecho Internacional y de la Carta de Naciones Unidas y una clara violación de la soberanía y la integridad territorial de Siria", en medio de las "políticas agresivas de la ocupación israelí, destinadas a socavar la seguridad y la estabilidad en la región".

Así, ha reiterado su "compromiso" con su "derecho a la legítima defensa", al tiempo que ha reclamado a la comunidad internacional, y particularmente al Consejo de Seguridad de la ONU, que "asuma sus responsabilidades legales y morales para poner fin a estos repetidos ataques y obligar a las autoridades israelíes de ocupación a cesar sus violaciones contra Siria, su pueblo y sus instituciones nacionales".

El Ejército israelí, que hasta el momento no ha confirmado la autoría de estos ataques, ha multiplicado sus incursiones militares en territorio sirio tras la huida del país del que fuera presidente Bashar Al Assad después de la toma de Damasco el pasado 7 de diciembre por yihadistas y rebeldes encabezados por Hayat Tahrir al Sham (HTS), cuyo líder es ahora el presidente de transición del país, Ahmed al Shara.