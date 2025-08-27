Mueren 30 personas por deslizamientos de tierra en el noroeste de India a causa de las lluvias torrenciales

Al menos 30 personas han muerto a causa de varios deslizamientos de tierra registrados en las últimas horas en la zona de Cachemira bajo control de India a causa de las lluvias torrenciales de los últimos días, según han confirmado las autoridades del país asiático, que han elevado a más de 3.500 los evacuados en Jammu y Cachemira.

El mayor deslizamiento de tierra tuvo lugar el martes cerca del santuario hindú Vaishno Devi, ubicado en Katra, cuyos accesos por carretera y tren han quedado cortados, mientras que varios vehículos se encuentran atrapados después de que parte de un puente se haya hundido por las lluvias.

Asimismo, al menos tres personas han sido dadas por desaparecidas tras ser arrastradas por una crecida cuando intentaban regresar desde el santuario, mientras que otras cuatro personas han muerto después de que varias casas y puentes de madera fueran destruidos por las aguas, tal y como ha recogido el diario 'The Times of India'.

La ciudad de Jammu ha registrado durante las últimas horas las mayores precipitaciones en una década, mientras que las aguas en el río Tawi han superado ampliamente su altura a su paso por Udhampur respecto al récord registrado durante las inundaciones de 2014, lo que ha llevado las autoridades a emitir varias órdenes de evacuación por los riesgos crecientes.

En este contexto, el Ejército ha enviado refuerzos a varios puntos de la provincia para reforzar las labores de búsqueda y rescate, especialmente en las zonas más afectadas, centradas en torno a Reasi, Doda, Samba y Jammu, al tiempo que han sido cerrados colegios, universidades y oficinas públicas ante las alertas sobre nuevas lluvias en las próximas horas.