Muere una persona en un ataque de Rusia en la parcialmente ocupada provincia de Jersón, en el este de Ucrania

Al menos una persona ha muerto este miércoles en un nuevo ataque perpetrado por el Ejército de Rusia contra la provincia ucraniana de Jersón, situada en el este del país y parcialmente ocupada en el marco de la invasión desatada en febrero de 2022 por orden del presidente ruso, Vladimir Putin, según han denunciado las autoridades de Ucrania.

La Fiscalía de Jersón ha apuntado en un comunicado publicado en su cuenta en Telegram que "los ocupantes han atacado Jersón, dejando un muerto y un herido", antes de especificar que las tropas rusas han ejecutado un ataque con artillería y apuntar que la víctima mortal es una mujer de 81 años.

"Los fiscales, junto a los investigadores, siguen documentando las consecuencias del ataque con artillería y documentando los crímenes de guerra cometidos por las formaciones armadas del Estado agresor", ha subrayado, sin que el Ejército de Rusia se haya pronunciado por ahora sobre el incidente.

Por otra parte, la Fuerza Aérea ucraniana ha asegurado que los sistemas de defensa aérea han destruido 74 de los 95 drones lanzados por Rusia durante la noche del martes y la madrugada del miércoles, sin pronunciarse sobre posibles impactos o víctimas a causa de estos ataques por parte de Moscú.

