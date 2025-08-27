Agencias

Muere tiroteado un destacado atleta palestino cuando intentaba obtener ayuda en el sur de Gaza

Por Newsroom Infobae

El atleta palestino Alam Abdulá al Amur, quien participó en competiciones internacionales de atletismo y llegó a obtener una medalla en una de ellas, ha muerto este miércoles tras ser tiroteado cerca de un punto de distribución de ayuda de la Fundación Humanitaria para Gaza (GHF) en el sur de la Franja.

Según las informaciones recogidas por la agencia palestina de noticias Maan y el diario palestino 'Filastin', Al Amur ha sido tiroteado por las tropas de Israel cerca de uno de estos puestos en la ciudad de Jan Yunis cuando intentaba obtener alimentos, sin que el Ejército de Israel se haya pronunciado por ahora sobre el incidente.

Al Amur era un destacado atleta palestino que obtuvo una medalla de bronce en la carrera de 3.000 metros en un Campeonato Juvenil de Asia Occidental celebrado en 2023 en la capital de Qatar, Doha.

El incidente ha tenido lugar unas semanas después de que las tropas israelíes mataran a Suleiman al Obeid, un importante futbolista palestino que fue parte de la selección y que era conocido como 'el Pelé palestino'. Además, a mediados de agosto murió tiroteado el baloncestista palestino Mohamed Shaalan, también cuando intentaba obtener ayuda alimentaria en Jan Yunis.

La ofensiva israelí, desatada tras los ataques del 7 de octubre de 2023, ha dejado hasta la fecha cerca de 62.900 palestinos muertos, en medio de las denuncias internacionales sobre las acciones del Ejército de Israel en el enclave palestino y la hambruna registrada en Gaza a causa de las severas limitaciones a la entrega de ayuda humanitaria a la población.

