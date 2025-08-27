Minra Carvajal, viuda de Manuel de la Calva, rota de dolor

Agencias

Seguidores, cantantes como Massiel o el compositor Carlos Toro, y representantes políticos como el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, han dado el último adiós a la mitad del Dúo Dinámico, el cantante Manuel de la Calva durante el día de hoy.

A última hora de la tarde, su viuda, Mirna Carvajal ha abandonado la capilla ardiente muy emocionada acompañada por su hijo y ha atendido a los medios de comunicación a pesar de encontrarse "rota" tras la marcha del artista.

"Era mi vida", ha asegurado Mirna, quien también comentaba que le recordará como un ser "buenísimo, buen padre, buen marido, buen amigo y excelente persona" y sin poder quedarse con una anécdota porque "son tantas, que no sabría decirte alguna".

