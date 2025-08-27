Macron y Faye escenifican en París la reconciliación entre Francia y Senegal tras el reciente distanciamiento

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, y su homólogo senegalés, Bassirou Diomaye Faye, han escenificado este miércoles en París la reconciliación entre ambos países al expresar su voluntad de fortalecer las relaciones bilaterales después de un año de distanciamiento, coincidiendo con la llegada al poder de las nuevas autoridades senegalesas.

"Agradezco a Macron la cálida bienvenida que me ha brindado en el Elíseo esta mañana. Este desayuno nos ha permitido abordar la revisión de nuestra cartera de programas de cooperación y reafirmar nuestro compromiso común de fortalecer las relaciones bilaterales en áreas como inversión, comercio, defensa y seguridad", ha declarado Faye.

A través de un breve comunicado publicado en su perfil de la red social X, el jefe de Estado de Senegal ha remarcado que "la revisión de esta cooperación será uno de los puntos de la agenda de la próxima cumbre intergubernamental entre (ambos) países".

Por su parte, Macron, que ha calificado de "excelente" la reunión con su homólogo, ha explicado que París y Dakar están trabajando para renovar su alianza, "aprovechando" sus "diferentes conversaciones", y ha asegurado que quieren "avanzar juntos, de forma concreta", en su agenda común, especialmente en materia económica.

"Asuntos económicos, conmemorativos, internacionales y de seguridad, así como los preparativos para la Cumbre África-Francia de 2026, son temas en los que colaboramos estrechamente con Senegal para fortalecer los lazos entre nuestros dos países", ha relatado antes de desear a Faye "mucho éxito en la organización de los Juegos Olímpicos de la Juventud de Dakar" del próximo año.

Desde su independencia, Senegal siguió siendo uno de los principales aliados de Francia en el continente, pero los nuevos líderes, que llegaron al poder en abril de 2024, prometieron tratar a su antigua potencia colonial igual que al resto de sus socios extranjeros en un intento de recuperar su soberanía.

De hecho, el Ejército de Francia entregó a medidos de julio a las autoridades de Senegal las dos últimas instalaciones que mantenía bajo control en el país africano, poniendo fin a una presencia en territorio senegalés que data de la independencia del país en 1960. Dakar había anunciado el cierre de todas las bases militares extranjeras en Senegal aludiendo a la necesidad de "gestionar su propia defensa y su territorio, sin influencias externas".

Desde 2022, el Ejército francés ha puesto fin a su presencia permanente en Malí, Burkina Faso, Níger y Gabón, así como Chad y Costa de Marfil, en el marco de una reducción de los vínculos militares con países de África occidental y central por las quejas de varios de ellos y los esfuerzos de París para impulsar una nueva estrategia en el continente.