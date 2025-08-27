Luigi Dall'Igna: "Los resultados de Márquez no son más que la consagración de un campeón redescubierto"

El director general de Ducati Corse, Luigi Dall'Igna, no duda de que los resultados que está logrando el español Marc Márquez en su primer año en el equipo oficial "no son más que la consagración de un campeón redescubierto", mientras que sigue creyendo en el italiano Francesco Bagnaia, que logrará volver a estar delante "cuando haya recuperado la confianza necesaria".

"Sobre la fortaleza de Marc Márquez, no hay nada más que añadir a lo que ya se ha dicho y escrito desde el inicio de la temporada. Todos estos resultados no son más que la consagración de un campeón redescubierto", señala Dall'Igna este miércoles en la web de Ducati en su repaso al Gran Premio de Hungría del pasado fin de semana.

En Balaton Park, el de Cervera consiguió su séptimo doblete consecutivo y el italiano recuerda que "uno nunca se acostumbra a ganar", por lo que deben celebrar los triunfos "cada vez como si fueran el primero". "Tanto para estimular nuestro entusiasmo como para honrar su gran talento. Debemos saborear estos momentos al máximo y estar inmensamente agradecidos a todos aquellos que, con su inestimable trabajo entre bastidores, han contribuido tanto al desarrollo de nuestro proyecto con el máximo compromiso, lejos de los focos y la fanfarria mediática", apunta.

Dall'Igna también cree que "la variedad de marcas rivales en la clasificación final habla por sí sola de la competitividad" de sus rivales y "revaloriza aún más" las victorias que están logrando esta temporada, destacando "el podio íntegro de Ducati en la Carrera Sprint", con los italianos Fabio DiGiannantonio y Franco Morbidelli acompañando a Marc Márquez.

En cuanto a Francesco Bagnaia, no esconde que tuvo "un fin de semana realmente complicado, desde los entrenamientos hasta la ronda clasificatoria y, finalmente, el Gran Premio". "Sólo hubo un punto positivo, pero importante, las sensaciones vividas en carrera con los importantes cambios de configuración realizados tras la tanda clasificatoria", subraya.

"Lo importante ahora mismo no es el resultado de la carrera en sí, sino la sensación que ha recuperado sobre la moto. Los resultados sólo llegarán cuando haya recuperado la confianza necesaria, lo que también implica acostumbrarse a hacer cosas que deberían ser normales, pero que la configuración anterior no le permitía. Por lo tanto, la siguiente etapa será importante para confirmar el camino elegido y estamos deseando que esto suceda. Creemos en Pecco, y él lo sabe", sentencia.