Los bancos italianos cotizan a la baja ante una posible mayor presión fiscal del Gobierno

La cotización de varios de los principales bancos de Italia caía con fuerza en la sesión de este miércoles en la Bolsa de Milán después de las informaciones aparecidas en relación con el presunto interés del Gobierno liderado por Giorgia Meloni en elevar la contribución del sector para impulsar la consolidación fiscal.

Según fuentes conocedoras de la situación no identificadas, citadas por Bloomberg, Roma estaría considerando prorrogar la norma vigente que obliga a las entidades a suspender el uso de créditos fiscales diferidos, lo que podría impulsar la recaudación en hasta 1.500 millones de euros, permitiendo a la vez al Ejecutivo bajar los impuestos a la clase media sin poner en riesgo la meta de reducir el déficit por debajo del límite del 3% el próximo año.

En este sentido, según 'Il Messagero', tras la congelación de 4.000 millones de créditos fiscales acordada para el periodo 2025-2026, el Ejecutivo estaría trabajando para extender la medida por un período adicional de dos años.

Los activos por impuestos diferidos, conocidos como DTA, son créditos derivados de pérdidas previas que los bancos pueden utilizar en años posteriores para reducir su factura fiscal. Una prohibición temporal de su uso implica que las entidad pagan más impuestos al principio, aunque menos posteriormente, cuando finalmente pueden aplicarse los DTA.

En cualquier caso, las fuentes consultadas subrayaron que cualquier nueva medida se debatirá y coordinará con las entidades crediticias italianas.

El vice primer ministro Antonio Tajani se declaró el domingo en contra de imponer impuestos extraordinarios a los bancos, apenas un días después de que el ministro de Finanzas, Giancarlo Giorgetti, insinuara que los bancos deberían apoyar a las familias, dado su nivel de ganancias.

La cotización de las entidades italianas reflejaba este miércoles la incertidumbre con caídas de hasta el 4,1% para Banca Monte dei Paschi di Siena; del 3,25% para Intesa San Paolo; del 2,95% para Mediobanca; y de hasta un 3% para Banca BPM. De su lado, las acciones de UniCredit cedían un 0,24%.