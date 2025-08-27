Lluvias, tormentas, oleaje y altas temperaturas activan los avisos en una docena de provincias

Una docena de provincias tienen avisos activos para este miércoles por precipitaciones, tormentas, olas y altas temperaturas, de las cuales cinco estarán en nivel naranja (importante) por lluvia y tormenta, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

En concreto, las provincias en nivel naranja por precipitaciones y tormentas son Huesca, Teruel y Zaragoza (Aragón), Lleida (Cataluña) y Castellón (Comunidad Valenciana), donde se alcanzarán precipitaciones de hasta 40 litros por metro cuadrado (l/m2).

Por otra parte, también tienen avisos por tormentas y precipitaciones La Rioja (Ribera del Ebro de La Rioja e Ibérica riojana), Navarra (centro de Navarra, Pirineo navarro y Ribera del Ebro de Navarra), Tarragona (Cataluña) y Soria (Castilla y León).

En cuanto a las provincias con avisos por altas temperaturas son Mallorca (Islas Baleares) y Málaga (Andalucía). Asimismo, los avisos por oleaje se darán en A Coruña (Galicia).

La AEMET prevé para este miércoles el acercamiento de una vaguada atlántica que provocará un aumento de la inestabilidad en el norte peninsular y que dejará cielos nubosos o cubiertos en el tercio norte, así como precipitaciones débiles y dispersas en el Cantábrico, con probabilidad de ser fuertes e ir acompañadas de tormenta en el entorno pirenaico, donde podrían darse acumulaciones significativas a lo largo del día.

Por la tarde, se espera que los cielos tiendan a cubrirse en el resto de la mitad norte y sureste, y las precipitaciones se intensificarán en el tercio noroeste y en especial en el cuadrante nordeste, donde se prevé que los chubascos y tormentas lleguen a ser fuertes, incluso localmente muy fuertes y vayan con granizo en amplias zonas.

En cuanto al resto de la Península y Baleares, predominarán los cielos poco nubosos o despejados, con intervalos de nubes medias y altas en las islas y de nubes bajas en el Estrecho y puntos del Levante. Asimismo, en Canarias habrá cielos nubosos en el norte, con posibles precipitaciones débiles y dispersas en las islas de mayor relieve y poco nuboso al sur. Además se espera calima en el tercio este peninsular y en Baleares.

Por su parte, las temperaturas máximas descenderán en general, de forma notable en áreas del oeste y nordeste peninsular, salvo ascensos en Baleares, ya que se superarán los 36ºC en Mallorca y localmente en otras zonas del Mediterráneo sur.

En cuanto a las mínimas, descenderán en la mitad noroeste y habrá pocos cambios en el resto. No bajarán de 20ºC en amplias zonas de la mitad sur peninsular, en depresiones del nordeste y en el Mediterráneo, donde puntualmente no bajarán de 25ºC.

Por último, soplará el alisio en Canarias y habrá probables intervalos de fuerte al final. Además se esperan vientos moderados de componente norte en litorales del Mediterráneo norte que tenderán a amainar y de componente oeste en la vertiente atlántica, Cantábrico y litorales del sur peninsular, con probables intervalos de fuerte en Alborán. También habrá predominio de vientos flojos del este en el resto, rolando a suroeste moderado en Baleares.