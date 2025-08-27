Las autoridades gazatíes rechazan las justificaciones de Israel sobre el ataque contra un hospital

Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), han rechazado este martes las justificaciones dadas por el Ejército de Israel sobre la presencia de una cámara colocada en el complejo hospitalario de Nasser y supuestamente utilizada por la milicia para vigilar los movimientos de las tropas israelíes.

"La ocupación ha intentado justificar este crimen difundiendo una falsa narrativa, afirmando que el objetivo era una cámara perteneciente a combatientes de la resistencia. Este afirmación es falsa, carece de toda prueba y busca evadir la responsabilidad legal y moral por una masacre en toda regla", reza un comunicado de la oficina de medios de Gaza.

Así, ha querido aclarar lo ocurrido y ha explicado que la cámara, que "era claramente visible", pertenecía a un fotoperiodista de Reuters, que murió en un primer ataque israelí mientras estaba en una retransmisión en directo. Tras ello, equipos de defensa civil, periodistas y personal humanitario acudieron al lugar de los hechos "solo para ser sorprendidos con un segundo ataque deliberado y directo".

Mientras que ha denunciado "esta política sistemática de 'doble intervención' es una táctica deliberada de la ocupación para causar el mayor número posible de víctimas civiles", ha indicado criticado que Israel haya identificado a seis de las víctimas como "terroristas".

"Las personas que se encontraban en las escaleras del hospital en el momento del bombardeo son conocidas por nombre y profesión, y no son objetivos militares. Son miembros de la prensa, la defensa civil y trabajadores humanitarios. No es lógico ni realista que sean 'buscados militarmente'", ha agregado.

Asimismo, las autoridades gazatíes han remarcado que la narrativa israelí "es simplemente una extensión de un viejo enfoque aplicado a todos los crímenes: inventar pretextos y pruebas para evadir el procesamiento internacional".

"Sus reiteradas acusaciones de actividades militares contra hospitales e infraestructura civil buscan legitimar sus bombardeos, lo cual constituye una completa violación de todas las leyes internacionales", han afirmado.