La RFEF crea 'ELEVA', el primer congreso internacional de fútbol femenino

Por Newsroom Infobae

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) anunció este miércoles la creación 'ELEVA', un congreso internacional de fútbol femenino que celebrará su primera edición los días 20 y 21 de noviembre en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, en Madrid.

"El fútbol femenino sigue en constante evolución y su popularidad continúa en ascenso. En este sentido, los días 20 y 21 de noviembre se celebrará la I edición de ELEVA: el Congreso Internacional de Fútbol Femenino RFEF", anunció la Federación en un comunicado.

Este congreso "está destinado a los diferentes agentes del fútbol femenino, tanto a nivel nacional como internacional" y tiene el objetivo de "convertirse en el evento de referencia mundial de este deporte, fomentando el 'networking' global, la capacitación de agentes clave, la visibilización y el impulso de la industria y las buenas prácticas en el deporte", explicó la RFEF.

En las dos jornadas en las que se llevará a cabo, el congreso contará con ponentes de referencia, que ya se anunciarán, se repartirán los Premios ELEVA y se celebrará el primer Concurso de Fotografía de Fútbol Femenino.

"'ELEVA' es acción y propósito. Nace con el objetivo de elevar el nivel del deporte, de la industria y de sus voces. Para ello, multitud de actividades, protagonistas y diferentes acciones pretenderán hacer de ELEVA el evento referencia a nivel mundial del fútbol femenino", concluye la RFEF.

