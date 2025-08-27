Kenia mata a cinco supuestos miembros de Al Shabaab cerca de la frontera con Somalia

El Ejército de Kenia ha anunciado la muerte de cinco presuntos miembros del grupo terrorista somalí Al Shabaab en una operación llevada a cabo en la localidad de Lacta Mangai, situada cerca de la frontera común, en medio de los esfuerzos de Nairobi para hacer frente a las operaciones de la formación, vinculada a Al Qaeda.

Así, ha indicado en un comunicado publicado en su cuenta en la red social X que un equipo de las fuerzas especiales del Ejército "descubrió y neutralizó un campamento de Al Shabaab" en la zona, situada en la reserva nacional de Boni, "matando a cinco terroristas". "Otros escaparon heridos", ha agregado.

"La operación se saldó además con la recuperación de una cantidad significativa de bienes operativos de Al Shabaab, incluidos fusiles de asalto AK-47, lanzacohetes RPG con cabezas explosivas, municiones y balas, paneles solares, tiendas de campaña y materiales para la fabricación de artefactos explosivos artesanales", ha explicado.

En este sentido, ha recalcado que los elementos desplegados en el marco de la operación 'Amani Boni' "siguen comprometidos con restaurar una paz y una seguridad duraderas en la región de Boni, garantizando que las familias pueden vivir sin miedo", al tiempo que ha pedido a la población que informe a las autoridades de cualquier "actividad sospechosa" para "exterminar el terrorismo".

Al Shabaab ha perpetrado durante los últimos años numerosos atentados en Kenia y contra militares kenianos desplegados en Somalia como parte de una misión regional para combatir al grupo, que controla diversas zonas del territorio somalí, especialmente en el sur del país africano.