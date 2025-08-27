Juan Faro manda un mensaje a Kiko Jiménez tras salir a la luz que fue él quien le contó la infidelidad de Sofía Suescun

Mientras Kiko Jiménez y Sofía Suescun presumen de su felicidad y su amor ajenos al resto del mundo durante sus exclusivas vacaciones en Tailandia, la presunta infidelidad de la hija de Maite Galdeano a su novio con el influencer Juan Faro continúa dando mucho que hablar en España.

Después de que el de Linares rompiese su silencio en el programa 'Fiesta' confesando que está "dolido" y se siente "humillado" por las informaciones que están circulando sobre la deslealtad de su pareja, tachando al supuesto amante de la creadora de contenido de "oportunista", 'TardeAR' ha revelado en exclusiva cómo se enteró el colaborador de que la navarra llevaba engañándole tres meses con el culturista.

Según ha relatado Verónica Dulanto, Sofía y Juan se conocieron por redes sociales, y la influencer se ilusionó hasta tal punto que quiso tener algo más con él. Faro no le prometió nada, dejándole claro que aunque estaba abierto a conocerla, ella tendría que romper con Kiko antes de iniciar nada con él. Y aunque la hermana de Cristian Suescun no se decide a dar el paso, continúa sus encuentros con el gallego (como ha desvelado la revista 'Lecturas', se veían siempre en la casa del influencer cuando el de Jaén estaba colaborando en 'Fiesta').

Y en un momento dado, Juan decide bloquear a Sofía tras una discusión por celos -de ella hacia él- y, tras una "discusión gordísima", el millonario comunica a Kiko, mostrándole mensajes y pruebas, la infidelidad de su novia. El tertuliano no da crédito y su relación salta por los aires durante unos días, llegando incluso a abandonar la casa de la influencer.

Una crisis que visto lo visto la pareja ha superado, como están dejando claro en redes sociales, donde no han dejado de compartir momentos derrochando complicidad y gestos de cariño durante sus vacaciones en Tailandia.

Mientras tanto, tras disfrutar de unos días de desconexión con su familia en su Galicia natal, Juan ha regresado a Madrid y ha reaccionado a las declaraciones de Kiko tachándole de "oportunista": "No me creo sus palabras. De hecho no las he visto ni creo que diga eso, sino me decepcionaría como persona y como hombre que hable mal de una persona que a mi manera los está cuidando. Entonces me resultaría raro".

Y es que el influencer defiende que con su silencio -aunque confirma que le han ofrecido importantes cantidades por hablar- sigue protegiendo a Sofía y a su novio, dejando en el aire si la de Pamplona ha podido contar a su chico una versión que no corresponde con la realidad de lo que sucedió entre ambos. "Eso ya no es ni mi pregunta ni tengo que responder a eso, eso ya está más de ellos" sentencia, desmarcándose de la pareja.

"Yo estoy muy bien, encantado, muy tranquilo y muy feliz. Esto al final son pues cosas del amor entre ellos porque yo estoy soltero, a mí esto, bueno, al final yo sé que van a ser unas semanas. Me fui a Galicia porque lo tenía un poco pautado y lo adelanté más que nada por el tema de medios, pero al final veo que esto sigue. Lo llevo lo mejor posible, pero bien, muy feliz, muy contento" ha zanjado, dejando claro que él tiene la conciencia muy tranquila y que no es un "oportunista" como ha dicho Kiko.

