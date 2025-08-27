José Ortega Cano, sin nada que decir tras salir a la luz el contenido del testamento de Michu

Demostrando que continúan siendo una piña y que el recuerdo de Rocío Jurado sigue tan vivo como el primer día 19 años después de su fallecimiento, José Ortega Cano y buena parte de su familia no se han perdido este martes a la presentación en Chipiona del nuevo libro de Marina Bernal sobre la icónica cantante, 'Rocío, 20 años contigo'.

Entre los asistentes, además del torero, su hijo José María (12) -fruto de su fallida relación con Ana María Aldón-; sus cuñados Gloria Mohedano y José Antonio Rodríguez; el hijo de Rocío Carrasco, David Flores; y Mari Carmen Ortega Cano y Aniceto, que han acaparado todas las miradas al arropar a la periodista desde la primera fila de asientos.

Horas antes, el programa 'TardeAR' revelaba el contenido del testamento de la que fuera pareja de José Fernando, y madre de su única hija, Rocío (7), Michu, tras su repentino fallecimiento el pasado 7 de julio a causa de los problemas congénitos de corazón que sufría de nacimiento.

Consciente de la gravedad de su enfermedad, la gaditana habría dejado por escrito hace años sus últimas voluntades, expresando que la persona a la que dejaba todos sus bienes -propiedades, no grandes sumas de dinero como han apuntado desde el magazine de Mediaset- es su madre, Inma Gamaza, su heredera universal.

Una decisión la de Michu que ha impactado a su hermana Tamara Rodríguez, que desconocía que no había sido incluida en el testamento, y sobre la que Ortega Cano ha guardado un silencio sepulcral, desmárcandose así de la que fue novia de su hijo durante una década.

Derrochando complicidad con su hijo José María y de lo más relajado -de hecho, hasta ha bromeado ante las cámaras con que no es una persona seria tras presumir de que su niño es "estupendo"-, el torero nos ha contado que todavía le quedan "unos días más" de vacaciones en la costa de Cádiz antes de regresar a Madrid para retomar la normalidad y arrancar el 'curso escolar'. Una etapa marcada por la ausencia de Gloria Camila, que en pocos días pondrá rumbo a Honduras para participar en la segunda edición de 'Supervivientes: All Stars' con el apoyo incondicional de su padre, que está convencido de que su hija será una de las grandes protagonistas del reality.