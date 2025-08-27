Jessica Bouzas cae ante Vekic en primera ronda del Abierto de Estados Unidos

La tenista española Jessica Bouzas ha caído eliminada este martes en la primera ronda del Abierto de Estados Unidos, último Grand Slam de la temporada y que se disputa sobre superficie dura, tras perder en un disputado partido ante la croata Donna Vekic en tres sets (3-6, 7-5, 6-3) en dos horas y cuatro minutos de juego.

Jessica Bouzas no pudo superar su exigente debut en el US Open y ha quedado eliminada a las primeras de cambio. La tenista gallega, que llegaba a la cita neoyorquina tras una gira norteamericana de gran nivel, cayó en tres sets ante Donna Vekic. Bouzas no supo cerrar el duelo en el segundo parcial, tras ganar el primero, en el que llegó al ecuador con un 'break' a su favor y 4-2 en el marcador. Pero la croata acabaría dando la vuelta al marcador y llevándose el set por 7-5.

Ya en el tercero, Bouzas acusaría el golpe moral en el arranque, perdiendo su primer turno de servicio. Sin embargo, la gallega fue capaz de mantenerse viva en el choque y quebrar el saque de Vekic en el cuarto juego, pero dos nuevos 'break' de la croata --en el quinto y noveno juego-- acabarían con las aspiraciones de Bouzas en este Abierto de Estados Unidos.

En segunda ronda, la rival de Donna Vekic será la campeona en 2023 y número 3 del mundo, Coco Gauff. La estadounidense se impuso en su estreno en el torneo a la australiana Ajla Tomljanovic en tres sets (6-4, (2)6-7, 7-5) en tres horas de partido.