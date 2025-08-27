Agencias

Irán avisa de que revisará su colaboración con el OIEA si los países europeos reactivan sanciones

Por Newsroom Infobae

Guardar

El Gobierno de Irán ha advertido de que revisará el actual grado de colaboración con el Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) si los países europeos reactivan las sanciones, una posibilidad que de manera recurrente plantean Francia, Reino Unido y Alemania como herramienta de presión a las autoridades iraníes.

Horas después de que Teherán confirmase el regreso al país de un equipo de inspectores del OIEA para supervisar un cambio de combustible en la central nuclear de Bushehr, el viceministro de Exteriores iraní, Kazem Gharibabadi, ha apuntado que esta colaboración no es definitiva.

En este sentido, ha aludido en una entrevista a la televisión estatal a la ley aprobada en el Parlamento para suspender la cooperación con el OIEA, un proyecto adoptado a raíz de la ofensiva lanzada en junio por Israel contra el país centroasiático, a la que posteriormente se sumó Estados Unidos.

Este proyecto, ha subrayado Gharibabadi, sigue vigente y establece una serie de 'líneas rojas' a tener en cuenta. Por ello, ha exhortado a Londres, Berlín y París a no recurrir al mecanismo para reactivar las sanciones porque tendría consecuencias para las conversaciones en marcha con la agencia internacional, según la agencia Mehr.

CONTACTOS CON ESTADOS UNIDOS

Irán se citó precisamente el martes en Ginebra con representantes de los tres países europeos para tratar de tender puentes, mientras crece la presión de Estados Unidos.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, ha hablado este miércoles por teléfono con los ministros de Exteriores francés, alemán y británico y, según Washsington, "todos reiteraron su compromiso para garantizar que Irán nunca desarrolla u obtiene un arma nuclear".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Irene Rosales reacciona, con un significativo gesto, al comunicado de Kiko Rivera confirmando su ruptura

Irene Rosales reacciona, con un

Irene Urdangarín rompe su relación con Juan Urquijo

Irene Urdangarín rompe su relación

Así está siendo la emotiva y multidudinaria despedida de Manolo de la Calva, del Dúo Dinámico

Así está siendo la emotiva

Ron Barceló presenta 'Villa Ahora': la fiesta de pueblo más viveahorista que aterriza en Madrid

Ron Barceló presenta 'Villa Ahora':

Los Reyes Felipe y Letizia visitan el Lago de Sanabria

Los Reyes Felipe y Letizia