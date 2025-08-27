Agencias

Interrumpida la circulación de la alta velocidad entre Madrid y Barcelona por un incendio en Guadalajara

Adif ha interrumpido la circulación de los trenes de alta velocidad entre Madrid y Barcelona debido a un incendio próximo a las vías en el tramo entre la estación de Guadalajara Yebes y Brihuega, en la provincia de Guadalajara.

Según ha informado Adif en sus redes sociales, hay al menos dos trenes afectados que han tenido que retroceder hasta Brihuega. Los bomberos ya están actuando en la zona.

Los retrasos en la llegada de los trenes ya superan los 60 minutos, según la información consultada por Europa Press. Por ejemplo, hay un AVE de Renfe procedente de Barcelona que tendría que haber llegado a Madrid Atocha a las 17.19 horas, pero lo hará, de momento, no antes de las 18.24 horas.

